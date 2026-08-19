X!

Politsei pidas Islami keskuses kinni kuus ebaseaduslikku sisserändajat

Eesti
Islami keskus. Foto on illustratiivne.
Islami keskus. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/Postimees
Eesti

Kolmapäeval pidas politsei Tallinnas kinni seitse välismaalast, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kuus väidetavat sisserändajat tabati Islami keskusest.

Politsei pidas kolmapäeva pärastlõunal Islami keskuses kinni kuus inimest, kelle Eestisse tuleku seaduslikkuses oli põhjust kahelda.

Põhja prefektuuri Tallinna piiripunkti juhi Raavo Järva sõnul kontrollisid patrullid vihjena saadud infot ning pidasid Islami keskuses kinni kuus inimest, kellel puudusid riigis viibimiseks vajalikud dokumendid. Välismaalased toimetati edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse.

"Järgmise sammuna teeme kindlaks välismaalaste päritolu ja Eestisse sisenemise asjaolud," sõnas Järva.

Veel üks ebaseaduslik sisserändaja peeti kinni kella 15.30 ajal Suur-Laagri tänaval.

Järva märkis, et politsei jätkab ebaseadusliku sisserände tõttu tugevdatud kontrolli.

"Oleme sadamates ja lennujaamades suuremate jõududega väljas ning jälgime tähelepanelikult olukorda ka mujal. Teeme tihedat koostööd Läti ja teiste naaberriikide kolleegidega ning vahetame operatiivselt infot," lisas Põhja prefektuuri Tallinna piiripunkti juht.

Alates juulist on politsei Eestis kinni pidanud tavapärasest rohkem välismaalasi, kes on tulnud Eestisse ebaseaduslikult. Suur osa viimastel nädalatel tuvastatud juhtumitest on olnud seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Varem kinni peetud välismaalaste liikumisteekonnad on olnud erinevad, kuid mitmel juhul on nad liikunud Valgevenest Lätti ja sealt edasi Eestisse.

Praeguseks on politsei- ja piirivalveamet andnud Lätile üle kokku 29 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast.

Kinnipidamiskeskuses viibib praegu 115 välismaalast.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

tähistame koos

KUULAJATE LEMMIKUD

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:02

Võrkpallikoondis valmistub uueks EM-palliks: planeerivat servi on lihtsam vastu võtta

22:53

Uuring: venelaste pessimism on tõusnud NSVL-i lagunemise aegsele tasemele

22:39

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:38

Ennuvere Sessionil pinget ei tunne: kui midagi meeldib, ei pea selle pärast muretsema

22:02

ETV spordisaade, 19. august

21:58

Raieste Leedu mängu eel: füüsiliselt tuleb ära kannatada

21:28

Politsei pidas Islami keskuses kinni kuus ebaseaduslikku sisserändajat

21:20

Tallinna elanik vaidlustas kohtus Liivalaia tänava öiseks remondiks antud loa

21:19

Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

21:15

Taasiseseisvumispäeval võib sadada vihma ja olla äikest

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:44

Tallinna linn kritiseerib riiki Ukraina taastekonverentsi korralduse pärast Uuendatud

18.08

Kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi hoone põleng võis olla süütamine Uuendatud

18.08

Tšetšeenia juhi seisund on järsult halvenenud

09:15

Kaire Vilgats: ma ei põe enam asjade pärast, mida muuta ei saa

06:11

TEHIK keeldus jagamast Ukrainas langenud mehe lastele isa terviseandmeid

18.08

Madise: Eesti peab hoidma küüned enda poole

10:28

Ida-Virumaal uinutati kaks varemgi koduõuedele tunginud karu Uuendatud

14:47

Land andis mõista, et ta ei saa ülesseadmiseks vajalikke hääli kokku Uuendatud

10:47

Times: Itaalia äriimpeeriumi pärilussõda meenutab Hollywoodi telesarja

18:23

Milrem Roboticsi hoone süütamises kahtlustatavad isikud peeti Lätis kinni

ilmateade

SPORT

23:02

Võrkpallikoondis valmistub uueks EM-palliks: planeerivat servi on lihtsam vastu võtta

22:38

Ennuvere Sessionil pinget ei tunne: kui midagi meeldib, ei pea selle pärast muretsema

22:02

ETV spordisaade, 19. august

21:58

Raieste Leedu mängu eel: füüsiliselt tuleb ära kannatada

loe: kultuur

16:17

Heliloomingu suvekoolis valmis tänavu 16 uudisteost

15:38

Priit Põldma: tundsin kohe, et ei saa preemiaraha endale võtta

15:18

Läti esitab Oscarile Eesti kaastootmisel valminud spordidraama "Ulja"

15:05

Fotod: Riigikogus avatakse iseseisvumise taastamisele pühendatud vaibanäitus

loe: eeter

15:15

Zooloog: heades tingimustes võib kahest rotist aastaga saada 15 000 rotti

14:14

Otseülekanne homme kell 18: presidendi vastuvõtt roosiaias

14:07

Otseülekanne homme kell 15: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

13:33

Koolipsühholoog: lapse kooliks häälestamine algab vanema enda hoiakust

Raadiouudised

18:45

Eestis on visiidil Islandi president Halla Tómasdóttir

18:40

Väikesaarte parvlaevade töötajad otsustasid streikida

18:40

Koolijuhid on vastu gümnaasiumi vastuvõtu ajakava muutmisele

18:40

Tartu hoiu-laenuühistu võlausaldajad soovivad tagasi saada 66 miljonit eurot

18:40

Läti liiklusohutusametist lekkis küberrünnaku tulemusel 1,2 miljoni isikuandmeid

18:40

Päevakaja (19.08.2026 18:00:00)

16:25

Priit Põldma annetab noore kultuuritegelase preemiaraha keskkonnakaitsele

16:25

Uue õiguskantsleri kandidatuuri jõuab esitada ka ametist lahkuv riigipea

15:20

Raadiouudised (19.08.2026 15:00:00)

12:25

Kriisiabikeskustesse jõuab järjest enam seksuaalvägivalla ohvreid

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo