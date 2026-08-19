Politsei pidas Islami keskuses kinni kuus ebaseaduslikku sisserändajat

Kolmapäeval pidas politsei Tallinnas kinni seitse välismaalast, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kuus väidetavat sisserändajat tabati Islami keskusest.

Politsei pidas kolmapäeva pärastlõunal Islami keskuses kinni kuus inimest, kelle Eestisse tuleku seaduslikkuses oli põhjust kahelda.

Põhja prefektuuri Tallinna piiripunkti juhi Raavo Järva sõnul kontrollisid patrullid vihjena saadud infot ning pidasid Islami keskuses kinni kuus inimest, kellel puudusid riigis viibimiseks vajalikud dokumendid. Välismaalased toimetati edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse.

"Järgmise sammuna teeme kindlaks välismaalaste päritolu ja Eestisse sisenemise asjaolud," sõnas Järva.

Veel üks ebaseaduslik sisserändaja peeti kinni kella 15.30 ajal Suur-Laagri tänaval.

Järva märkis, et politsei jätkab ebaseadusliku sisserände tõttu tugevdatud kontrolli.

"Oleme sadamates ja lennujaamades suuremate jõududega väljas ning jälgime tähelepanelikult olukorda ka mujal. Teeme tihedat koostööd Läti ja teiste naaberriikide kolleegidega ning vahetame operatiivselt infot," lisas Põhja prefektuuri Tallinna piiripunkti juht.

Alates juulist on politsei Eestis kinni pidanud tavapärasest rohkem välismaalasi, kes on tulnud Eestisse ebaseaduslikult. Suur osa viimastel nädalatel tuvastatud juhtumitest on olnud seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Varem kinni peetud välismaalaste liikumisteekonnad on olnud erinevad, kuid mitmel juhul on nad liikunud Valgevenest Lätti ja sealt edasi Eestisse.

Praeguseks on politsei- ja piirivalveamet andnud Lätile üle kokku 29 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast.

Kinnipidamiskeskuses viibib praegu 115 välismaalast.