Milrem Roboticsi hoone süütamises kahtlustatavad isikud peeti Lätis kinni

Proukuratuuri teatel on kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi hoone süütamises kinni peetud kaks kahtlusalust, kes viibisid vahistamise hetkel Lätis. Senine uurimine on kinnitanud ühtlasi, et süütamine oli etteplaneeritud.

Riigiprokurör Gardi Anderson sõnas, et Läti ametivõimudega tehakse koostööd ning lähiajal võidakse kahtlustatavad Eestisse tagasi toimetada.

"Praegustel andmetel osales süütamises kolm kahtlustatavat, kes on kinni peetud Lätis. Teeme Läti õiguskaitseasutustega tihedat koostööd. Taotlesime kohtult kahe kahtlustatava vahistamist ning kohus on taotlused rahuldanud. Kahtlustatavate Eestisse toomiseks teeme koostööd Läti kolleegidega," lausus Anderson.

Kolmandat kahtlusalust pole seni vahistatud, kuid Andersoni sõnul langetatakse ka see otsus peagi.

Andersoni sõnul on aga kindel, et süütamine oli tahtlik ja etteplaneeritud.

"Kontrollime kõiki versioone, sealhulgas seda, kas tegemist oli sabotaažiga. Täpsemat teavet uurimisversioonide kohta hetkel avaldada ei saa," lisas Anderson.

Laupäeval teatas kohalik elanik kahtlasest tegevusest Milrem Robotics hoone juures ning teavitas häirekeskust.

"Juhtumi uurimiseks käib kriminaalmenetlus, mille käigus on kaitsepolitsei ja Põhja prefektuuri kogutud tõendite põhjal kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Prokuratuur esitas kohtule taotlused kahtlustatavate vahistamiseks. Hetkel on uurimine algusfaasis ning võimalikke motiive alles kontrollitakse, sealhulgas kas tegemist võis olla sabotaažikatsega," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi teisipäeval.