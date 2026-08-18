X!

Kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi hoone põleng võis olla süütamine

Eesti
Päästeamet ja politsei. Pilt on illustratiivne.
Päästeamet ja politsei. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Ööl vastu laupäeva põles Lasnamäel Betooni tänaval Milrem Roboticsi kasutuses olnud hoone. Peaprokurör Astrid Asi sõnul uuritakse võimalikke motiive, sealhulgas kas tegemist võis olla sabotaaži katsega.

Laupäeval teatas kohalik elanik kahtlasest tegevusest Milrem Robotics hoone juures ning teavitas häirekeskust. Põlengu kahju suurus on veel selgitamisel, kuid esialgse info kohaselt võis olla tegemist süütamisega.

"Juhtumi uurimiseks käib kriminaalmenetlus, mille käigus on kaitsepolitsei ja Põhja prefektuuri kogutud tõendite põhjal kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Prokuratuur esitas kohtule taotlused kahtlustatavate vahistamiseks. Hetkel on uurimine algusfaasis ning võimalikke motiive alles kontrollitakse, sealhulgas kas tegemist võis olla sabotaažikatsega," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi.
 
"Võtame rünnakuid kriitilise taristu vastu tõsiselt ning soovitame erilist tähelepanu pöörata nii füüsilise kui ka digitaristu turvameetmete tugevdamisele," märkis kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson.

Palloson kinnitas ühtlasi, et Eesti ohutase ei ole viimastel aastatel muutunud.

"Venemaa kujutab Eestile pikaajalist eksistentsiaalset ohtu, mis tähendab, et peame arvestama Venemaa võimalike provokatsioonide ning mittesõjaliste ohtudega," lisas Palloson.

Asjaolusid selgitavad Põhja prefektuur ja kaitsepolitseiamet ning kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur.

Täname kohalikku elanikku, kes kahtlast tegevust märkas ja sellest koheselt häirekeskust teavitas.

Toimetaja: Johanna Alvin

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:24

Isamaa toetab presidendivalimistel Ülle Madiset Uuendatud

17:22

Izmailova ei plaani ühelegi võimalikule kandidaadile oma toetusallkirja anda

17:14

Ulst: tingimustele mittevastavate vangide vastuvõtmisest saame keelduda

17:03

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

16:48

Klaveness: Lamouri vallandamine näitab FIFA hirmupõhist juhtimist

16:38

Prantsusmaa uurib Vene desinformatsioonikampaaniat tsentristide vastu

16:32

Tallinna loomaaias suri 22-aastane amuuri leopard

16:23

Galerii: Paavli kultuurivabrikus toimus esimene Italy Unexpected

16:14

Eesti Jalgpalli Liit karistas Tallinna JK Legioni väljakult lahkumise eest

15:53

Ekspert: Hiina majandus jõudis ummikusse ning Xi ei soovi kurssi muuta

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17:03

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

09:32

Meedia: üle 250 päeva merel viibinud USA lennukikandja pardal valitseb kaos

14:19

Elron taastas kaablivarguse tõttu seiskunud idasuunalise rongiliikluse Uuendatud

17.08

Ukrainlased on peaaegu täielikult halvanud Venemaa teraviljaekspordi

06:43

Müümata rõivaste hävitamiskeeld Eesti kaupmehi ei hirmuta

17.08

Teadlased soovitavad rabalaugaste asemel ujuda teistes veekogudes

17.08

Luikmel: Venemaa sõjamajanduse buum on hakanud ammenduma

17.08

Venemaa ülemkohtu hoone ees vahistati 35 inimest

17.08

Ironmani tõttu on nädalavahetusel Tallinnas ja Harjumaal liikluspiirangud

17.08

Uuring: koera vanuse valem on seitsmega korrutamisest keerukam

ilmateade

SPORT

16:48

Klaveness: Lamouri vallandamine näitab FIFA hirmupõhist juhtimist

16:14

Eesti Jalgpalli Liit karistas Tallinna JK Legioni väljakult lahkumise eest

15:40

Kuuba piirdus MM-il ühe matšiga

15:13

Rannula: esimene koondiseaken on otsustava tähtsusega

loe: kultuur

16:23

Galerii: Paavli kultuurivabrikus toimus esimene Italy Unexpected

15:02

Arvustus. Surnud plöga ja mängulise vastupanu võimalus

14:10

Ööklubi ja kogukonnabaar Hungr sulgeb oktoobris uksed

13:32

100 – orkestri parim iga. Intervjuu Kristjan Hallikuga

loe: eeter

14:53

Mõisamaa: kutsusime muusikud appi, et rohkem mehi varjupaikadesse tuua

13:00

Eesti ujujate fänn Pariisi võistlusel: enamike hääled jäid basseini äärde

12:24

"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

12:01

Depeche Mode'i austaja: Eesti tribuutkogumiku idee tundus algul hull mõte

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (18.08.2026 15:00:00)

12:30

Kolmapäev tuleb sajuhoogudega

12:25

Taristu lõhkumine seiskas rongiliikluse idasuunal

12:20

Raadiouudised (18.08.2026 12:00:00)

09:55

Rootsi vanglarendilepingu saab poliitilise tahte korral lihtsalt tühistada

09:45

Kohati sajab hoovihma

09:15

Raadiouudised (18.08.2026 09:00:00)

17.08

Päevakaja (17.08.2026 18:00:00)

17.08

Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et on ametlikult nõus kandideerima presidendiks

17.08

Ugala teater jätab Viljandi vana haiglaga hüvasti omanäolise rännaklavastusega

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo