Kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi hoone põleng võis olla süütamine

Laupäeval teatas kohalik elanik kahtlasest tegevusest Milrem Robotics hoone juures ning teavitas häirekeskust. Põlengu kahju suurus on veel selgitamisel, kuid esialgse info kohaselt võis olla tegemist süütamisega.

"Juhtumi uurimiseks käib kriminaalmenetlus, mille käigus on kaitsepolitsei ja Põhja prefektuuri kogutud tõendite põhjal kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Prokuratuur esitas kohtule taotlused kahtlustatavate vahistamiseks. Hetkel on uurimine algusfaasis ning võimalikke motiive alles kontrollitakse, sealhulgas kas tegemist võis olla sabotaažikatsega," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi.



"Võtame rünnakuid kriitilise taristu vastu tõsiselt ning soovitame erilist tähelepanu pöörata nii füüsilise kui ka digitaristu turvameetmete tugevdamisele," märkis kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson.

Palloson kinnitas ühtlasi, et Eesti ohutase ei ole viimastel aastatel muutunud.

"Venemaa kujutab Eestile pikaajalist eksistentsiaalset ohtu, mis tähendab, et peame arvestama Venemaa võimalike provokatsioonide ning mittesõjaliste ohtudega," lisas Palloson.

Asjaolusid selgitavad Põhja prefektuur ja kaitsepolitseiamet ning kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur.

Täname kohalikku elanikku, kes kahtlast tegevust märkas ja sellest koheselt häirekeskust teavitas.