X!

Omavalitsustes otsitakse võimalusi kooli- ja rahvaraamatukogude koostööks

Eesti
Foto: Airika Harrik/ERR
Eesti

Omavalitsused otsivad viise, kuidas noori nutimaailmast raamatute juurde tuua. Ühe võimalusena nähakse kooli- ja rahvaraamatukogude jõu ühendamist.

Omavalitsustes otsitakse võimalusi kooli- ja rahvaraamatukogude jõudude ühendamiseks, et pakkuda lastele mitmekesisemat lugemiskeskkonda. Selle eesmärk on tuua noori nutimaailmast tagasi raamatute juurde.

"Mida rohkem nad raamatuid näevad, mida rohkem neid raamatuid käes hoiavad, mida rohkem nad näevad inimesi, kes raamatuid loevad, seda tõenäolisem on, et nad hakkavad lugema ja seda paremad on nende õpitulemused," sõnas Narva hariduslinnaku koolijuht Irene Käosaar.

Seaduse järgi peab raamatukogu asuma koolis või selle vahetus läheduses, kuid mudeli valik jääb omavalitsuse otsustada. Näiteks Jõgeval pandi kooli- ja rahvaraamatukogu kokku seitse aastat tagasi.

"Ta näeb, et siin on hea keskkond, kus õppida, kuhu tulla kokku, kus nautida kultuuri ja võib-olla ta hakkabki siin käima," lausus linnade ja valdade liidu kultuurinõunik Agne Vaalmäe.

Ka Rae vallas tegutsevad kool ja rahvaraamatukogu koos juba paarkümmend aastat. Nende praktika kinnitab, et noore lugeja puhul määrab tee raamatuni just raamatukogu asukoht.

"Ma arvan, et kui meie raamatukogu oleks edasi selles hoones, kus ta enne oli, umbes kilomeeter kaugemal koolimajast, siis see arv oleks ikka tohutult väiksem, sest tänapäeva laps läheb raamatukogusse eraldi käiguna, kui on ikkagi väga vaja. Aga kui ta on koolimajas, siis tal on kõik käepärast, samuti ka õpetajatel," ütles Rae valla raamatukogu direktor Ülle Siska.

Samas panevad eksperdid südamele, et liitmistega ei tohi kaduda koolist raamatukoguhoidja, sest pelgalt raamaturiiul last lugema ei innusta.

"Ja samamoodi kasvab raamatukogude roll just nimelt tänases infokülluses ja ka tehisarve ajastul, sest usaldusväärse info leidmine on järjest keerulisem ja seda tuleb inimestele õpetada, et raamatukogu on selline usaldusväärne koht, kuhu saab selleks pöörduda," lausus raamatukoguhoidjate ühingu juhatuse esimees Kristi Veeber.

Kooli- ja rahvaraamatukogude koostööle peaks lähiajal selgemad raamid seadma uus rahvaraamatukogu seadus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:33

Tohver EOK soovitustest: väljaspool võistlusi on mõistlik ennast kaitsta

22:27

Meedia: Venemaal Ufa naftatehase lähedal toimusid plahvatused Uuendatud

21:59

ETV spordisaade, 23. september

21:45

Viipekeelsed uudised Uuendatud

21:41

Omavalitsustes otsitakse võimalusi kooli- ja rahvaraamatukogude koostööks

21:36

Viljandimaal Mustlas avati mototehnikakeskus

21:31

Neljapäeval sajab Eestis vihma

21:30

Politsei lasi Pärnus maha relvaga sihtinud mehe Uuendatud

21:29

19 punktiga taga olnud TalTech võitis Norra meistrit lõpusekundi korvist

21:19

Rail Balticu Tallinn-Pärnu lõigu edasilükkamine tekitas kohalikes pettumust

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

22:27

Meedia: Venemaal Ufa naftatehase lähedal toimusid plahvatused Uuendatud

05:50

Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima

08:20

Zjuganov ennustab Putini kursi ja sõja jätkudes Venemaale lüüasaamist

14:56

Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laulu loata kasutamise eest poliitreklaamis

17:20

Kallas: õpetajad, kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud saavad palgatõusu Uuendatud

22.09

Tartus Siuru alal tulid maapõuest välja uusaegsed veerennid

11:59

Tsahkna ERR-ile: USA uus kontingent jõuab peagi Eestisse Uuendatud

08:36

Jan Uuspõld: ma ei soovita kellelgi oma kodu kiita

22.09

Vseviov: kuuldused Venemaa peatsest rünnakust on proportsioonist väljas

21:30

Politsei lasi Pärnus maha relvaga sihtinud mehe Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:33

Tohver EOK soovitustest: väljaspool võistlusi on mõistlik ennast kaitsta

21:59

ETV spordisaade, 23. september

21:29

19 punktiga taga olnud TalTech võitis Norra meistrit lõpusekundi korvist

20:54

Vaid kolm kaugviset tabanud Pärnu jäi euromängus Bakuule alla

loe: kultuur

18:59

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

18:55

Heidi Ulmani näitus Patareis käsitleb inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi

18:47

Kadri Raalik: lõpuks on Estonia majja tulnud päris ooperilavastaja

16:52

Tallinnas esineb Ukraina pärimusmuusika ansambel Dakhabrakha

loe: eeter

20:47

"Pealtnägija": Eesti purjejahi hukk Atlandil tekitab küsimusi

17:11

"Pealtnägija": transaktivistid süüdistavad riiklikku komisjoni kallutatuses

15:43

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele Alonette'i

15:24

Signe Kivi: uus algus on mind päästnud

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (23.09.2026 18:00:00)

17:55

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

17:55

Õpetajad, päästjad, kultuuritöötajad ja politseinikud saavad kolmeprotsendise palgatõusu

16:00

RB edasine ehitustempo Eestis sõltub valitsuse valitud rahastusvariandist

15:20

Raadiouudised (23.09.2026 15:00:00)

13:50

Toiduliidu juht: märgistuse muutmine võib toiduraiskamist vähendada

13:45

Joller: perearstinimistuid pole kindlasti kavas kaotada

12:20

Raadiouudised (23.09.2026 12:00:00)

11:00

Kohtla-Järves ja Jõhvis lastele koolikohtade leidmisega suuri probleeme ei ole

10:45

Saksamaa valitsuskoalitsioon on pärast lüüasaamisi liidumaade valimistel suure surve all

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo