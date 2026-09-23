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Viljandimaal Mustlas avati mototehnikakeskus

Eesti
Foto: "Aktuaalne kaamera"
Eesti

Viljandimaal Mustlas avati mototehnikakeskus Garaaž 67, kus hakatakse arendama kohalike noorte tehnilist taipu. Nii loodetakse anda oma panus Eesti inseneride ja tehnikasportlaste järelkasvule.

Viljandi vald kulutas Mustla tehnikaringi ruumide remontimisele ja sisustamisele 165 000 eurot. 

Mustla tehnikaringis saab õppida masinate ja seadmete ehitust, nende tööpõhimõtteid ja hooldamist. 13-aastane Kennet on ringi töös osalenud juba kahel korral ja oli kolmapäevalgi kohal koos isaga.  

"Mu isa ütles, et siia Mustlasse tuleb üks motoring. Siis ma mõtlesin, et oleks äge ja siis ma tuleks ka siia," ütles Kennet.

"Siin on väga äge. Me remontisime eelmine kord ühte krossikat, tegime lahti ja remontisime seda," lisas ta.

Kennet tahab isa eeskujul saada põllumeheks. Isa loodab, et poeg saab tehnikaringist eluks vajalikke oskusi. 

"Tuleb ikkagi oma kätega ka osata elus asju teha. Ja see on ikkagi eelkõige väga praktiline oskus kogu eluks," ütles ettevõtja ja Raassilla motokeskuse eestvedaja Peeter Peek.

Vallavanem Alar Karu on Mustla tehnikaringi algataja. Ta leiab, et huviharidus peab midagi pakkuma kõigile, ka neile, kel pole laulu- või pillimänguannet

"Tehnika annab võimaluse ka sporti teha. Igasugune tehnikasport on ikka väga üldfüüsiline ja vajab ikka suurt pühendumust," sõnas Karu. 

Et edukas sportlaskarjäär võib alata just kohalikust tehnikaringist, selle tõestuseks on Robin Robert Mooses ja Matis Heinpõld, kes käisid Mustla tehnikahuvilisi tervitamas. 

"Minu alguseks võib lugeda Viljandi tehnikaringi. See sai alguse umbes kümme aastat tagasi, kui ma sinna esimest korda läksin ja sealt ilmselt ongi mul see huvi tekkinud motospordi vastu," ütles Pitbike MX Eesti meister Matis Heinpõld.

Mustla tehnikaringi juhendaja Martin Mooses ütleb, et tema eesmärk pole niivõrd kasvatada tehnikasportlasi, kui tuua käelised tegevused noortele lähemale.

"Tekitasime ringi, kus noorte käed võivad õliseks saada, haamriga võib midagi lüüa, ise oma kätega hooldada, ehitada, remontida. Et natukene kaugemale sellisest klassikalisest arvutitegevusest," sõnas Mooses.  

Garaaž 67 on esialgu avatud igal kolmapäeval, lisaks poistele oodatakse tehnikaringi ka tüdrukuid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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