Oleg Bessedin läks kokkuleppele ja teda ootab seitse aastat vangistust

Harju maakohus alustas teisipäeval riigivastastes kuritegudes ja rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises süüdistatava Oleg Bessedini kriminaalasja arutamist. Prokuratuur nõustus asja lahendama kokkuleppemenetluses ning Bessedinit ootab seitsmeaastane vangistus.

Eelmise aasta novembris vahistatud Bessedin on sellest ajast peale vahi all olnud.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et pärast läbirääkimisi süüdistatava ja tema kaitsjaga on prokuratuur nõus lahendama kriminaalasja kokkuleppemenetluses, kui Oleg Bessedin kannab seitsme aasta pikkuse reaalse vangistuse ja kohus konfiskeerib temalt üle 73 000 euro kuritegudega teenitud vara.

"Tõendite järgi on Oleg Bessedin koostöös Venemaa riigiasutuste ja nende esindajatega osalenud järjepidevalt Eesti vastu suunatud mõjutustegevuses. Selle eesmärk on olnud levitada propagandat ja desinformatsiooni, et lõhestada Eesti elanikkonda ja kallutada neid toetama Venemaa poliitilisi valikuid," sõnas Pern.

Süüdistuse järgi on Bessedin levitanud ka selliseid narratiive, mida Venemaa on kasutanud enda naaberriikide suhtes toimunud kallaletungide õigustamiseks ja võimendanud neid nii, et Venemaa poliitilises otsustusprotsessis osalejatele jääks mulje, nagu need oleksid Eesti venekeelse elanikkonna seisukohad.

"Oleg Bessedin on tõendite kohaselt otseselt kahjustanud Eesti julgeolekut ja teeninud seda tehes kriminaaltulu," lausus Pern. "Seetõttu peab Oleg Bessedini riigivastastele kuritegudele järgnema range ja mõjus karistus. Prokuratuuri tingimus kriminaalasja kokkuleppemenetluses lahendamiseks oli pikk reaalne vanglakaristus ja kuritegudega teenitud tulu konfiskeerimine."

Bessedini kaitsja Dmitri Školjar ütles, et pärast kaht eelistungit alustati teisipäevast istungit tavakorras, kuid päeva jooksul jõuti kokkuleppele.

"Kohtusime, arutasime seda terve päeva, klaarisime vaidlusküsimusi. Lõpuks allkirjastasime kompromissi ja esitasime täna selle kohtule, palvega jätkata lepitusmenetlusega," lausus Školjar.

Ta lisas, et kohus sai materjalid alles teisipäeval ning peab need veel läbi vaatama, mistõttu teeb kokkuleppe kohta otsuse 28. septembril.

Kokkuleppe kohaselt mõistetakse Bessedinile seitse aastat vangistust, millest kaks aastat ja üheksa kuud sanktsioonide rikkumise ning kuus ja pool aastat riigivastase tegevuse eest. Kokkulepe näeb ette, et karistused liidetakse, nii et raskem katab osaliselt kergema ja seetõttu on kogu karistus seitse aastat.

Karistuse hulka arvestatakse ka aeg, mille Bessedin on alates eelmise aasta novembrist vahi all veetnud. Tingimisi vabastamist saab Bessedin taotlema hakata 2,5 aasta pärast.

Lisaks rahuldas kohus kaitsja taotluse tühistada täiendavad piirangud, nimelt on Bessedinit hoitud üksikvangistuses ning kaitsja sõnul peaks nüüd lõpetatama tema isoleerimine teistest kinnipeetavatest, ühtlasi saab ta suhelda oma perega.

Süüdistuse kohaselt osales Oleg Bessedin hiljemalt alates 2022. aasta maikuust aktiivselt Venemaa kasuks ja huvides läbiviidavas mõjutustegevuses ning oli selle käigus kontaktis erinevate Venemaa mõjutustegevuses osalevate Venemaa asutuste, ametnike ja inimestega.

Mõjutustegevuses osalemisega pani ta süüdistuse kohaselt toime Eesti iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuse.

Lisaks süüdistab prokuratuur teda selles, et ta edastas Eestis Venemaa sanktsioneeritud telesaateid ja sisu enda kontrolli all olevatel tele- ja sotsiaalmeediakanalitel ning tegi sanktsioneeritud sisu kättesaadavaks teistele kanalitele. Venemaale kohaldatud rahvusvaheliste sanktsioonide eesmärk on tõkestada Venemaa propaganda ja desinformatsiooni levikut ning pärssida Venemaa agressiooni võimekust