Prantsusmaal puhkesid taas protestid: õpilased nõuavad paremaid tingimusi

Prantsusmaal on sadades koolides õppetöö katkenud, sest õpilased on koolihooned üle võtnud, ega lase õpetajaid kooli sisse. Õpilased nõuavad paremaid õppetingimusi ja väiksemat kodutööde koormust.

Tõkestamised algasid Pariisis, kuid levisid kiiresti üle kogu riigi. Mõnel pool on protestid muutunud vägivaldseks, süüdatud on prügikaste ja lõhutud klasside sisustust, enamasti kulgevad tõkestused siiski vägivallatult. Ka paljud õpetajad on õpilastega ühinenud

Õpetajad pole ainsad täiskasvanud, kes koolilaste protestitegevust toetavad. Tõkestajaid on toetama asunud ka vasakpopulistlik partei Paindumatu Prantsusmaa, eesotsas oma juhi Jean-Luc Melenchoniga.

Õpilaste enda sõnul on klassides liiga palju õpilasi, liiga palju antakse ka kodus õppida, õppematerjalid on kehvad ja õpetajaid vähe. Ka on jätkuvalt soojade ilmade tõttu klassiruumides palav ja umbne

Kui protestivad õpilased peaksid mõnele koolimajale tule otsa pistma, on suur tõenäosus, et see ka maha põleb, sest täna algas Prantsusmaal veel ka päästjate streik.