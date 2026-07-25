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Neljas päev järjest on PPA tabanud ebaseaduslikke piiriületajaid

Eesti
Reisisadama A-terminal
Reisisadama A-terminal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on tõhustanud kontrolli piiril ja transpordisõlmedes, et tabada võimalikke ebaseaduslikke piiriületajaid. Tõenäoliselt saabuvad piiriületajad Eestisse läbi Läti, mille piiril on viimasel ajal kasvanud Valgevene ränderünnakute hulk.

Tallinna Sadama A-terminalis tabas PPA laupäeva hommikul järjekordsed ebaseaduslikud piiriületajad, kes soovisid jätkata oma teekonda Soome.

Piirivalvurite terav silm tunneb eksinud nägudega migrandid kohe ära ja kaugele nad ei jõua.

"Tihtipeale need isikud, kes tulevad, ei ole siin igapäevased reisijad. Nad on otsivad, ei orienteeru väga hästi sadamas ja loomulikult meie patrullide tähelepanu nad püüavad. Üritame nendega vestelda, vaadata, kas nad vajavad mingisugust abi ja kui sealt selgub, et näiteks puudub ka viibimisalus, siis tuleb isik kinni pidada," sõnas rääkis PPA Tallinna piiripunkti välijuht Tauri Koppel. 

Sõidukitest satuvad pistelisse kontrolli üldjuhul need, mille sisse ei näe ehk kaubikud ja pimendatud klaasidega sõiduautod. Samas viimasel ajal autodest migrante leitud ei ole. 

Üsna tõenäoliselt jõuavad Aafrika õnneotsijad Eestisse naaberriigist Lätist, mille piirile Valgevene on hakanud migrante üha rohkem vedama. 

Olukorda käis sel nädalal vaatamas ka Eesti siseminister Igor Taro (E200).

"Tõesti on näha, et nad on rakendanud sinna kõik jõud, aga see surve on niivõrd suur. Need inimesed, keda Valgevene režiim ajab sinna metsadesse kokku, et nad siis Schengeni välispiiri ründaksid, käituvad ikkagi üsna nahaalselt. Tulevad seal pikkade redelitega, üritavad üle aia ronida ja kui neile karjutakse teiselt poolt, et minge tagasi, siis nad ütlevad, et ei, me ikka tuleme siia," sõnas Taro.

"Kindlasti ei ole võimalik neid siia sisse lasta. Vastasel juhul kogu meie ühiskond hakkab selle murega edasi tegelema. Läti väljasaatmis- ja varjupaigataotlejate keskused on juba ülerahvastatud," lisas minister.

Eestist on Lätis abis käinud kaks üksust ning PPA peadirektori ettepanekul läheb veel kaks üksust. Läti piiril panustavad veel ka leedulased ja soomlased.

Sel nädalal arutas teemat Läti riiklik julgeolekunõukogu, kus tõdeti, et endiselt on lõpuni rajamata tehnilise järelevalve taristu. Samuti on kavas kasutusele võtta uusi meetmeid.

"On olemas ka konkreetne meetmete pakett, mille viivad ellu siseministeerium ja kaitseministeerium. Nende meetmete alustamise hetkel teavitatakse neist avalikkust ja siis on näha ka tulemusi. Ma usun, et koos saame selle probleemiga hakkama, kuid see nõuab märkimisväärset pingutust ja teatud kõrvalekaldumist tavapärasest lähenemisviisist, mis on viimastel kuudel kehtinud," rääkis Läti president Edgars Rinkevics.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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