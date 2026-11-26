Ligi 100 000 inimese tung Marokost Hispaania eksklaavi Ceutasse tõstatas suvel Hispaanias ja Euroopas taas teravalt migratsiooni ja selle rünnakuna kasutamise teema. Neli kuud hiljem on Ceuta linnavalitsuse hinnangul 15 000 sisserändajat endiselt Ceutas ja kohalikud on pahased, et nende tagasisaatmine nii kaua aega võtab.

Aafrikas asuv Ceuta vaatab kaugusest üle mere paistvale Gibraltarile ja Euroopale. Suvel Marokost ujudes või muul moel eksklaavi tunginutest on endiselt tuhanded seal. Ajakirjanikega sisserändajad eriti suhelda ei soovi, aga kaamera taga rääkides kõlab soov jõuda parema eluni ja frustratsioon praegusest tupikteest.

"Tulin selleks, et oleks parem tulevik ja parem elu ning võimalus tulevikus oma pere kodumaal toetada," sõnas sisserändaja.

Tartu mõõtu Ceuta linna südames tundub elu tuksuvat rahulikus rütmis. Inimeste hinnangud erinevad.

"Nad tungisid Hispaaniasse, Hispaania territooriumile ja praegu on situatsioon halb, sest kedagi pole veel tagasi saadetud. Tagasi on saadetud ainult need, kes on toime pannud kuriteo," lausus Inma.

"Siia ei ole jäänud nii palju inimesi, kui nad räägivad. Jah, alguses oli kohutav, kui nad tulid, aga praegu mitte. Praegu on kõik väga hästi," sõnas Antonio.

"Situatsioon paraneb väga aeglaselt. Aeglasemalt, kui me Ceuta elanikena sooviksime, aga vastab tõele, et praegune olukord ei ole võrreldav olukorraga juuli lõpus. Siis valitses linnas täielik kaos," sõnas uudisteagentuuri EFE ajakirjanik Rafael Pena.

Ceutas elavad kõrvuti hispaanlased ja araablased ning väiksemate kogukondadena juudid ning Indiast ja Pakistanist sisserännanud. Ränne on ceutalastele tuttav teema, aga abilinnapea sõnul oli praegu tegu invasiooniga ja seadusandlus jääb selle osas hambutuks.

"Ma mõistan, et tuleb austada inimõigusi ja seadusi kõigi nende inimeste suhtes, aga selle tulemus on, et Ceutal läheb normaalsuse taastamiseni, rakendades individuaalset lähenemist, aastaid. See tähendab, et aastaid ei ole meil normaalset linna ja need, kes kaotavad oma õigused, on hoopis ceutalased," ütles Ceuta aselinnapea Kissy Chandiramani.

Riigis opositsioonis oleva konservatiivse Rahvapartei poliitik Chandiramani loodab valitsuse vahetusele selle nädala valimistel. Karmimale lähenemisele kogub toetust Vox partei.

"Tuleb välja saata sissetungijad, kes tungisid meie linna 30. juulil, ja oma elud tagasi võtta," ütles Voxi kandidaat Ceutas Juan Sergio Redondo.

Valimiste kõrval valmistub Ceuta jõuludeks. Kuusk on purskkaevu kõrvale pandud ning jõulutähed lillepeenardesse on juba istutatud.