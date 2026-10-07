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Oktoober on valimistel osalevate poliitikute jaoks tippaeg erakonnavahetuseks

Eesti
Valimisjaoskond
Valimisjaoskond Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Oktoobris hakkavad erakondades paika saama kevadel toimuvate riigikogu valimiste nimekirjad. Valimistel osaleda plaanivate poliitikute jaoks on lähinädalad viimane aeg liituda erakonnaga, mille nimekirjas kandideerida.

Sotsiaaldemokraat Piret Hartman ütles, et lähiajal lisandub erakonda veel uusi tulijaid. Erakonna esimees Lauri Läänemets kandideerib Viljandi- ja Järvamaal. Teised esinumbrid ja järjekord veel päris paigas ei ole. 

"Oluline on kindlasti see, milline on inimese panus olnud erakonnas ka eelnevatel aastatel, milline ja kui tugev on tema mandaat koha peal. Eks me teeme ka uuringuid ja analüüse, mida me jälgime, aga lõpuks ringkonnad selle üheskoos otsustavad, et kuidas ja kes ning mis järjestuses seal on," rääkis Hartman.

Küsimusele, kas ka teistest erakondadest on teile veel inimesi sotsidega liitumas, vastas Hartman: "Vaatame seda lähinädalatel, mis juhtuma hakkab."

Eesti 200 pole esinumbreid kinnitanud. Paljud asjad selguvad pärast volikogu, kus otsustatakse liitumine Rohelistega. Eesti 200 tegevjuht Anneli Kannus ütles, et liitumine ei pruugi kõigile meeldida. Erakonnast võidakse lahkuda ka isiklikel põhjustel.

"Praegusel hetkel on küll meie meeleolu optimistlik. Inimesed on seljad kokku pannud ja praegusel hetkel kaalutakse kõikvõimalikke erinevaid teid, et kuidas ja kellega koos riigikogu valimistele minna," sõnas Kannus.

Parempoolsete esinumbreid näeb eelkampaania plakatitel, ütles erakonna aseesimees Siim Kiisler. 

Kas ka riigikogust võib Parempoolsete erakonda üle tulijaid olla, pole kindel. 

"Võib tulla, võib mitte tulla. Lõplikke kokkuleppeid ei ole," sõnas Kiisler. "Aga meil on väga tugev ja selge maailmavaateline positsioon. On selge, et kõikidele see ei sobi. Need inimesed, kes meile tulevad, peavad sellega arvestama, et meie oma seisukohti ei lahjenda."

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) juht Tarmo Jüristo ütles, et just praegu on erakondadel õige aeg otsustada, kus ja mis järjestuses keegi kandideerib. "Hiljem see võib tekitada palju paksu pahandust ja pingeid erinevates kohtades," ütles ta.

"See suurem pilt hakkab vaikselt mingil moel selguma. Kuigi neid küsitlusi tehakse ja kandidaate testitakse. Ma ise tean paari vestlust inimestega, kes kaaluvad poliitikasse minekut, mis sel nädalal või järgmisel tulemas on. Päris lõpus see ei ole, aga tippaeg on käes," rääkis Jüristo.

Jüristo sõnul jätavad erakonnad uudised nendega liituvate kuulsate lauljate, näitlejate ja kunstnike kohta tavaliselt hilisemaks ehk siis aktiivse valimiskampaania perioodi, et nii rohkem silma paista.  

Järgmiste riigikogu valimiste päev on järgmise aasta 7. märtsil.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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