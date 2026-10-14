Norstat: Isamaa kasvatas uuesti edu Keskerakonna ees

Erakonna Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga pisut kasvanud ja sellega on suurenenud vahe parteide reitingutabelis teist kohta hoidva Keskerakonna ees, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 24,3 protsenti, Keskerakonda 21,7 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 15,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal jätkava Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,5 protsendipunkti võrra ning kuna Keskerakonna toetus ei ole viimastel nädalatel oluliselt muutunud, on taas kasvanud ka kahe erakonna vahe, mis ulatub nüüd 2,6 protsendipunktini.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond EKRE (14,2 protsenti), Reformierakond (13,1 protsenti), Parempoolsed (6,3 protsenti) ja Eesti 200 (1,2 protsenti). Eesti 200 toetus ei ole Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii madal olnud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,3 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,6 protsenti vastajatest.

Riigikogu kohtade jaotus lähtuvalt praeguse hetke erakondade toetusest. Autor/allikas: Norstat / Ühiskonnauuringute instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 14. septembrist kuni 12. oktoobrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 14.09–19.09, 21.09–27.09, 28.09–03.10 ja 05.10–12.10. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Erakondade suhtelise toetuse arvutamisel arvati välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurim grupp Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/–1,6 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/–0,41 protsenti.