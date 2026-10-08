Poliitreklaami keeld sotsiaalmeedias paneb poliitikuid ise postitusi kirjutama

Kuigi seekordsetel riigikogu valimistel on piirang sotsiaalmeedias poliitilise reklaami ostmisele, panustavad erakonnad senisest enam ise postituste kirjutamisele ja loodavad sellele, et see kõnetab võimalikult suurt hulka inimesi.

Meta ja Google´i sotsiaalmeedia platvormidel on alates möödunud aasta sügisest poliitiline reklaam keelatud.

Isamaa panustab orgaanilisele levikule

Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles, et sotsiaalmeedias pole kinni keeratud poliitilist sisu, vaid selle võimendamine makstud reklaamiga. "See tähendab, et sisu peab olema haarav ja inimesi kõnetama, siis see levib ka oma jõududega," sõnas Metsoja.

Metsoja märkis, et reklaamid tänavapildis jõuavad kindlasti iga eestimaalaseni.

Ta lisas, et sotsiaalmeedia loogikas on orgaaniline levik alati parem, kui tasustatud reklaam. "Valimiste eel muutub makstud reklaam "tapeediks", sest seda teeksid kõik erakonnad suured mahus – ehk kui sisus pole "konksu", mis lugeja-vaataja peatuma sunnib, ei ole selle mõju niikuinii ülemäära suur," sõnas Metsoja.

"Isamaas on inimesi, kes sotsiaalmeedias suudavad vaatajaid väga hästi haakida – Sandra Laur ja Jüri Ratas on kindlasti tuntuimad näited, aga ka Aivar Koka aiandus- ja köögivideod on väga populaarsed. Kindlasti panustame ka erakonnana järgnevatel kuudel sellesse, et sisu oleks kvaliteetne, leviks ja meie valimistel kantavad seisukohad jõuaks võimalikult paljude inimesteni," lisas ta.

Metsoja ütles, et 2023. aasta riigikogu valimiste ajal kulutasid avalikel andmetel Isamaa ja temaga seotud kandidaadid viimasel kuul enne valimisi Meta platvormidel makstud reklaamidele kokku 35 000 eurot, mida oli 20 000 eurot vähem Reformierakonnast ja sotsiaaldemokraatidest ning 40 000 eurot vähem EKRE-st.

"Elu Eestis on läinud viimase nelja aastaga oluliselt kallimaks, muuhulgas on suure tõusu teinud ka käibemaks, mis tähendab, et kogu kampaania kallineb valimiste eel palju suuremas summas, kui on sotsiaalmeedia reklaami keelust tekkiv nii-öelda "vaba raha"," ütles Metsoja.

Metsoja rääkis, et valimiskampaania on üks tervik, mille järgi kõik algab programmist ja reklaamid, olgu siis tänavail, televisioonis, raadios või veebiportaalis on valimisprogrammi sõnumite toestamine.

Sotsiaaldemokraadid loodavad aktiivsemale postitamisele

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Piret Hartman nentis, et Facebookis ja Instagramis reklaami mittetegemine mõjutab kindlasti erakonna võimalusi inimesteni jõuda. "Seda enam panustame ise aktiivsesse postitamisse ning üksteise postituste jagamisse ja võimendamisse. Oleme hakanud rohkem looma ka videosisu," rääkis Hartman.

"Samuti peame oma tegevustes olema atraktiivsemad ja leidma viise, kuidas meie postitused leviksid paremini orgaaniliselt. Püüame laiendada ka nende liikmete ringi, kes sotsiaalmeediat aktiivselt kasutavad, korraldame selleks vastavaid koolitusi, et oma liikmeid toetada," lisas ta.

"Lisaks püüame olla oma valijatega rohkem vahetus kontaktis – nii tänavatel kui ka erinevatel sündmustel. Oleme alustanud ka plakatikampaaniaga erinevates maakondades, et olla inimestele rohkem nähtavamad," rääkis Hartman.

Kampaania eelarvet sotsiaalmeediareklaamide ära kadumine Hartmani sõnul nii palju ei mõjuta, sest vastav osa ei olnud eelmistel valimistel liiga suur. "Suuname selle ressursi teistes kanalites reklaami tegemisse," ütles ta.

Eesti 200 peab oluliseks pidevat nähtavust

Eesti 200 tegevjuht Anneli Kannus rääkis, et poliitilise reklaami piirangud sotsiaalmeedias hakkasid kehtima vahetult enne möödunud kohalikke valimisi, seega on erakonnad oma kampaaniakäitumist juba ümber mõtestanud.

"Samuti tunnevad erakonnad enamasti oma võimalike valijate profiile ja eeldatavaid viise, kuidas neile oma sõnumeid kohale viia. Ka meie teeme seekord oma kampaaniat pisut teisiti kui möödunud kordadel. See, et vahetult enne valimisi pole sotsiaalmeedia täis erinevate erakondade värve ja loosungeid, on enamiku inimeste jaoks ilmselt pigem positiivne areng," kommenteeris Kannus.

Ta osutas, et Eesti 200 ja selle liikmed on sotsiaalmeedias pidevalt nähtaval. "Inimestega suhtlemine või oma plaanide ja otsuste selgitamine ei ole poliitiku jaoks sõltuv ainult kampaaniaperioodist. Poliitilist tegevust tuleb vaadata terviklikumalt ja teadlikumalt, sest ilma varasema tuntuse ja tegudeta ei too valimistel piisavalt hääli ka ükski plakat ega bänner," sõnas Kannus.

Kannuse sõnul oleks liigne lihtsustus öelda, et noorte valijatega on võimalik suhelda ainult sotsiaalmeedias. "Poliitika ja ühiskondlike teemade vastu huvi tundvad inimesed saavad enda valimisotsuse langetamiseks vajalikku infot mitmetest allikatest ja aastaringselt, mitte ainult kampaaniaperioodil sotsiaalmeedia reklaamidest. Usume, et nooremad valijaid on teadlikud ning leiavad infot nii erakonna kodulehtedelt kui ka erakonna liikmete sotsiaalmeediast. Oleks tõeliselt kurb, kui valimised võidaks makstud reklaam," lausus Kannus.

Keskerakond sotsiaalmeedia reklaamikeelus suurt probleemi ei näe

Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ütles samuti, et keeld oli juba teada ning Keskerakonna liikmed on aktiivsed sotsiaalmeediasse postitajad.

"Keskerakond on viimaste aastate jooksul palju sotsiaalmeediasse panustanud ja kuna meie postitused levivad ka naturaalselt, siis reklaamikeeld meid väga ei mõjuta," ütles Ott.

Tema sõnul on probleem nendel erakondadel ja poliitikutel, kes aktiviseeruvad vahetult enne valimisi ning kes on senimaani lootnud kasu lõigata kulukast välireklaamist.

Keskerakonna tugevuseks on Oti sõnul olnud telgikampaaniad ja otsesuhtlus inimestega. "Teeme seda aastaringselt, valimisperioodil mõistagi intensiivsemalt," ütles Ott.

"Eelmised kohalikud valimised näitasid, et rahval on vastumeelsus hiigelsuurte valimisplakatite suhtes ning kampaaniale rohkem kui miljon eurot kulutanud erakonnad lõikasid endale sellega näppu - populaarseimaks erakonnaks tõusis kokkuhoidlikumalt tegutsenud Keskerakond. Inimesed hindavad selgeid lahendusi probleemsetele küsimustele ja Tallinnas oleme mitmeid enda lubadusi ka juba ellu viinud," rääkis Ott.

"Mis puudutab nooremaid inimesi, kelle valimisaktiivsus on olnud madalam, siis peavad kõik erakonnad peeglisse vaatama, kas nende ettepanekutele on piisavalt tähelepanu pööratud ja püütud neid lahendada. Keskerakonna valimisprogrammis saavad kindlasti olema punktid, mis puudutavad kvaliteetset ja kättesaadavat haridust ning eluaseme soetamist," ütles Ott veel.

Reformierakond suunab reklaamiraha otsekontakti ja sisuloomesse

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles, et valimistel loeb ennekõike see, millist tulevikku erakonnad Eestile pakuvad, mitte see, kui palju keegi Facebookis või Instagramis reklaami ostab.

"Kampaaniaviisidest on kõige mõjusam jätkuvalt otsekontakt valijatega ning sellele panustame ka nendel valimistel. Seda toetavad välireklaam, raadio, trükimeedia ja televisioon. Sotsiaalmeedias jõuab hea sisu inimesteni ka ilma tasulise reklaamita. Noored ei ole siin erand. Sisu loeb," ütles Vaga.

"Raha, mis varem läks Meta platvormidele, suuname kohtumistesse, sisuloomesse ning nähtavusse avalikus ruumis, raadios ja televisioonis. Lisaks on endiselt võimalik sotsiaalmeedias teha postitusi ja videosid poliitikast," märkis ta.

Vaga sõnul kavatseb erakond keskenduda Reformierakonna sotsiaalmeedia kanalitel moodsamale ja haaravale sisule, et suurendada orgaanilist levikut.

"Reformierakonna tugevus on alati olnud sisukas programm ja tugev meeskond. Eesolevate parlamendivalimiste põhiküsimus on, kuidas hoida Eesti kaitstuna ja majandus kasvavana. Edukas valimistulemus sõltub suuresti sellest, kui konkreetselt ja usutavalt suudavad erakonnad sellele küsimusele vastata," lisas ta.

EKRE kampaania üksikasju ei avalda

EKRE riigikogu fraktsiooni nõunik Aarne Mäe ütles, et EKRE oma kampaania üksikasju sellisel viisil ei jaga.