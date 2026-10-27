Euroopa Investeerimispank plaanib sõlmida Kanadaga kriitiliste toorainete lepingu

Euroopa Investeerimispank (EIB) peaks sel nädalal allkirjastama Kanadaga raamlepingu, mis loob võimalused investeeringuteks kriitilistesse toorainetesse ja teistesse valdkondadesse, ütles panga ametnik veebiväljaandele Politico.

Leping on kavas sõlmida neljapäeval Montrealis toimuva Euroopa Liidu ja Kanada tippkohtumise raames, ütles ametnik.

Politico kirjutab, et kokkulepe tähistab konkreetset sammu EL-i ja Kanada suhete tihendamisel. Lisaks majanduskoostööle arutavad pooled koostööd Arktika julgeoleku valdkonnas ning võimalust pakkuda Kanadale assotsieerunud liikme staatust.

Möödunud kuul külastas EIB president Nadia Calviño ka Ottawat, et alustada ettevalmistusi panga alalise esinduse rajamiseks Kanadasse.

Politico käsutusse jõudnud kirja kohaselt pakkus Kanada selle aasta alguses G7 liikmetele eelisjuurdepääsu oma kriitiliste toorainete varudele. Ka Kanada peaminister Mark Carney on väljendanud soovi tihendada EL-i ja Kanada koostööd kriitiliste toorainete valdkonnas.