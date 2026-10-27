Euroopa Komisjon tegi ettepaneku Frontexi tugevdamiseks

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Euroopa seisab alati oma piiride kaitsmise eest.

"Euroopa seisab alati oma piiride kaitsmise eest. Meie otsustame, kes ja millistel tingimustel meie liitu siseneda võib. Seepärast teeme täna ettepaneku tugevdada Frontexit, et ta saaks liikmesriike toetada igal ajal ja igal pool, kus seda vajatakse. Seda sealhulgas tagasisaatmistel, milleks tal on volitused ja võimekus, mida see uus reaalsus nõuab," ütles Ursula von der Leyen.

Frontex toetab EL-i liikmesriike ja Schengeni lepinguga ühinenud riike EL-i välispiiride haldamisel ja piiriülese kuritegevuse vastases võitluses, samuti selliste kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel, kellel ei ole õigust EL-is viibida. Samuti on tal oluline roll otsingu- ja päästeoperatsioonides. Uute õigusnormidega suurendatakse ameti volitusi veelgi, mis võimaldab tal tegutseda kiiremini ja tõhusamalt.

Peamised uuendused on: 17 000-pealine uus Euroopa piiri- ja tagasisaatmisreserv, kiirreageerimisjõud kriisiolukordadesse sekkumiseks ning uus veebipõhine seirekeskus võimalike ohtude varajaseks avastamiseks meie piiridel. Frontex saab endale spetsiaalse tagasisaatmise koordineerimiskeskuse ja nüüd on tal võimalik aidata korraldada tagasisaatmisi kolmandatest riikidest.

Komisjon tegi ka ettepaneku võtta vastu määrus tagasisaatmise, tagasivõtmise ja taasintegreerimise digitaliseerimise kohta. See lihtsustab ja kiirendab tagasisaatmiste haldamist kogu ELis, vähendades seega halduskoormust.

Ettepanekud lähevad nüüd arutamiseks ja kokku leppimiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.