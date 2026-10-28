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MUBA direktor: riigi uus rahastusmudel ei arvesta kooli eripäraga

Eesti
Tallinna Muusika- ja Balletikool
Tallinna Muusika- ja Balletikool Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Muusika- ja balletikool (MUBA) sai haridusministeeriumilt (HTM) küll selleks aastaks lisarahastust, kuid kooli hinnangul ei sobi aasta algusest kehtima hakanud rahastusmudel MUBA eripäraga. HTM-i sõnul peavad koolid end siiski üleminekuajal kutsehariduse reformile vastavaks kohandama, et eelarvesse mahtuda.

MUBA direktori Piret Ripsi sõnul sai kool ministeeriumilt küll taotleda lisasummat, kuid vajadus lisarahastuse järele on otseselt tingitud 1. jaanuaril 2026 jõustunud rahastusmudelist.

"Uus mudel ei arvesta piisavalt MUBA õppetöö eripära ja sellega seotud kulusid," tõdes Rips, märkides, et HTM on kooli eelarveolukorraga hästi kursis.

2027.aasta eelarve üle läbirääkimised jätkuvad. Nende keskmes on rahastusmudeli kohandamine viisil, mis arvestaks paremini MUBA eripära ning võimaldaks koolil oma ülesandeid täita. 

Ripsi sõnul on kriitilise tähtsusega, et rahastus toetaks pikaajaliselt ja jätkusuutlikult kooli riiklikku ülesannet pakkuda kõrgetasemelist ning mitmekülgset üld-, muusika- ja tantsuharidust.

HTM: tegemist on üleminekuajaga, eelarve peab tasakaalu jõudma

HTM-i riigikoolide osakonna vanemnõunik Alo Savi kinnitas, et otsus taotletud raha eraldamiseks MUBA 2026. aasta eelarvesse on tehtud. Samas lükkas ta tagasi väite, nagu oleks uus rahastusmudel olemuslikult vale.

Savi selgitas, et mudel on läbinud põhjalikud menetlusprotsessid ning selle eesmärk on suunata rohkem ressursse põhikoolijärgsesse õppesse ja kutsekeskharidusse.

Küsimusele, kas MUBA unikaalsus vääriks rahastusmudelis erandeid, ütles Savi, et ainulaadne on iga kool.

"Eesti kutseõppemaastikul on iga kool isesugune, aga samal ajal tuleb arvestada sellega, et tuleb pakkuda sellist kutseõpet, mida Eesti tööturg vajab ja mis on eesti keele ja kultuuri säilimiseks oluline. Iga kool võib öelda, et tal on tarvis väga põhimõttelisi ja olulisi erisusi," lausus Savi.

Kuna uue mudeli loogika tõttu võis osa koolide eelarve drastiliselt muutuda, on süsteemi sisse kirjutatud kaheaastane üleminekuperiood selleks ja järgmiseks aastaks.

"Koolidel, kelle eelarve on võrreldes varasemaga vähenenud rohkem kui viis protsenti – ja MUBA sinna kuulub –, on võimalus taotleda lisavahendeid. Seda selleks, et tagada õppe jätkumine ja anda aega ümberkorraldusteks," selgitas Savi.

Ministeeriumi hinnangul on MUBA juba astunud samme – näiteks on vähendatud varem ülepaisutatud administratsiooni ning vaadatud üle õppekavasid. HTM usub, et 2027. aasta lõpuks jõuab kooli eelarve praegust rahastusmudelit arvestades taas tasakaalu.

"MUBA-s vaadatakse üle õppekavad ja nende pakkumine, ning selle kaudu ongi võimalik jõuda mudeliga vastavusse," lausus Savi.

Mudeli korrigeerimine on vajadusel võimalik

Kuigi ministeerium lähtub igapäevaselt kehtivatest seadustest ja määrustest, on HTM loonud spetsiaalse komisjoni rahastusmudeli mõjude hindamiseks. Komisjoni töösse on kaasatud ka kutseõppeasutuste esindajad.

Savi kinnitas, et kui analüüs toob esile reaalse vajaduse, on mudelit võimalik muuta. Lõpliku otsuse selle kohta teeb haridus- ja teadusminister.

"HTM on kokku kutsunud komisjoni, kes analüüsib koolidelt tulnud tagasisidet, koolide eelarve täitmist ja õppepakkumise muudatusi ning lähtudes sellest teeb ettepanekud. Kutseõppeasutuste rahastusmudel on kehtestatud ministritasemel määrusega, ehk lõpliku otsuse mudeli muutmise kohta teeb ikkagi haridus- ja teadusminister," lausus Savi.

Septembris kirjutas ERR, et MUBA taotleb haridus- ja teadusministeeriumilt 379 702 euro suurust lisarahastust, et katta eelarvepuudujääk ning viia selle aasta õppetöö lõpule ilma seda katkestamata. Alarahastuse peamine põhjus oli ligikaudu 11-protsendiline eelarvekärbe, mida kool pidas ebaproportsionaalselt suureks.

Lisaks tõi eelmise aasta lõpus toimunud õpetajate miinimumpalga tõus koolile kaasa lisakohustused, mida tuli katta majanduskulude arvelt, kuna ministeerium selleks lisaraha ei eraldanud. Samas ütles kool, et on lisaks juba tehtud kärbetele valmis suurendama tulevikus rühmatundide osakaalu ja vähendama individuaalõppe mahtu.

Toimetaja: Mari Peegel

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