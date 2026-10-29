Leedu tuvastas Starlinki seadmete süütamise katses kahtlustatavad

"Uurimise käigus tehti kindlaks isikud, kes väidetavalt selle kuriteo Leedus toime panid. Tegemist on kahe Saksamaal elava välisriigi kodanikuga," ütles Leedu kriminaalpolitsei büroo asejuht Saulius Briginas neljapäeval ajakirjanikele.

Briginase sõnul on ühel kahtlusalusel Saksa ja Türgi topeltkodakondsus ning teisel Serbia ja Saksa kodakondsus. Mõlemad on kahekümnendates eluaastates. Nad saabusid Leetu vahejuhtumi eelõhtul ja lahkusid kohe pärast süütamiskatset.

"Neil isikutel pole Leeduga mingeid sidemeid ja nad tulid siia spetsiaalselt selle kuriteo toimepanemiseks," ütles Briginas.

"Tegemist ei olnud spontaanse teoga, isikud teadsid selgelt, kuhu nad lähevad, mida kavatsevad teha ja olid selleks ette valmistunud," lisas Briginas.

Vilniuse ringkonnaprokuratuuri organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uurimise osakonna peaprokurör Nėrijus Puškorius ütles, et mehi süüdistatakse organiseeritud terrorirühmituses osalemises, terroristlikel eesmärkidel reisimises ja raskete tagajärgedega terroriakti toimepanemises.

"Väljastati läbiotsimismäärus ja me teeme aktiivset koostööd oma partneritega: bulgaarlaste, poolakate ja sakslastega," ütles Puškorius.

"Need kaks isikut on Saksamaal kinni peetud," lisas Puškorius.

Briginase sõnul olid kahtlusalused ka varem toime pannud Starlinki seadmete vastu suunatud süüterünnakuid Poolas ja Bulgaarias.