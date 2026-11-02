Trump ähvardas Iraani

USA president Donald Trump kordas pühapäeval oma ähvardust jätkata rünnakuid Iraani vastu. Vaatlejate andmeil koondab USA Iraani lähedusse sõjalennukeid ja õhutõrjesüsteeme.

"Ainus põhjus, miks ma ei ole Iraaniga veel lõpetanud, on see, et ma tahan olla lahke. Ma tahan proovida ja päästa kõik need elud, kui suudan. Kuid mingil hetkel peame me neile haamrit andma," ütles USA president toetajatele Iowa osariigis toimunud vahevalimiste eelsel kampaaniaüritusel.

USA õhujõud on koondanud Iisraeli lennubaasidesse vähemalt 43 tankurlennukit, mida saab kasutada strateegilise ja taktikalise lennuväe operatsioonide tagamiseks löökide andmisel Iraanile, selgus avatud allikaid kasutava sõltumatu Briti lennundusanalüütikute seireplatvormi Military Air Tracking Alliance andmetest.

Satelliidifotode kohaselt on praegu Negevi kõrbes asuvas Ramoni lennubaasis 25 USA tankurlennukit ja Iisraeli lõunaosas asuvas Ovda lennubaasis neli samalaadset õhusõidukit. Veel 18 lennukit viibivad Tel Avivis Ben Gurioni lennujaamas.

Varem teatas ajaleht The Times of Israel, et möödunud nädalal maandus Iisraeli lennubaasides üle kümne USA õhujõudude sõjaväetranspordilennuki.

Enamik neist lendudest väljus USA armee Biggsi lennuväljalt Texase osariigis El Pasos. Seal asub armee 69. õhutõrje suurtükiväebrigaad, mis on varustatud Patriot õhutõrjeraketisüsteemide ja THAAD raketitõrjesüsteemidega.

Viimastel päevadel on USA sõjalennukid sooritanud ka mitmeid teisi lende USA baasidesse Lähis-Ida riikides, mille hulgas Jordaanias, Saudi Araabias, Kataris ja Kuveidis. Iraani relvajõud on hoiatanud Pärsia lahe riike USA sõjaväe aitamise eest ja öelnud, et see võrduks Ameerika sõjaliste operatsioonidega liitumisega.

USA sõjalennukite laadungite sisu pole teada, kuid eeldatakse, et see on seotud USA meetmetega piirkonna õhutõrje tugevdamiseks võimaliku uue vastasseisu eel Iraaniga.

Möödunud kolmapäeval teatas ajaleht The Wall Street Journal, et USA sõjavägi saadab Texasest Iisraeli Patriot õhutõrjeraketisüsteemi piirkonna õhutõrjesüsteemi tugevdamiseks.