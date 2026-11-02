Kuigi kalendri järgi on november käes ja paari nädala pärast on talverehve niikuinii vaja, loodab suur osa autojuhte veel soojade ilmade jätkumisele. Tartus on töökojad hooajaks valmis, ent enamik juhte ootab rehvivahetusega esimeste külmakraadideni.

Mehaanikute sõnul halveneb suverehvide pidamine juba seitsme soojakraadi juures ning võiks rehvivahetuse ette võtta.

"Inimesed (juba) käivad, vahetavad, aga ikkagi saab veel päeva jooksul löögile kindlasti," ütles töökoja A-velg omanik Mihhail Mayastrishin.

"Eelmine aasta, ma arvan, et oli lumi maas juba sellel ajal, praegu on korralik hapukurgikas ikka, ütleme otse ära," lausus rehvikeskuse Tiremarket omanik Pärt Loskit.

Vaba aja rehvivahetuseks saab kas või järgmiseks päevaks ja mehaanikute sõnul tasub see käik ära teha just praegu, enne esimest lörtsi.

"Paljud, kes elavad Tartu linnast väljaspool, on ikkagi paratamatult öökülmad, teed võivad olla kohati libedad ja peamine on see kartus. Eesti ilmasid teades, et üks moment on väljas 20 kraadi sooja ja järgmine moment on lumi maas," ütles Rehvidtartus24 rehvivahetaja Kevin.

Rehvitöökodasid Tartus jagub. Pigem on aastaga vähemaks jäänud kliente, kuna üldise elukalliduse tõttu on osa inimesi hakanud rehve vahetama kodus või naabrimehe juures.

"Tavaliselt kas on poldid liiga kõvasti kinni keeratud, ei tule lahti enam alt, või siis on tasakaalustamisega probleemid," lausus Loskit.

Hiina rehvidele kehtestatud tollide tõttu on odavamate rehvide hinnad tänavu pea poole võrra kerkinud.