Riik loobus Kiisa elektrijaama müügiplaanist ja annab selle rendile

Eleringile kuuluva Kiisa elektrijaama 250-megavatisest võimsusest seisab praegu osa pidevalt reservis. Nüüd on kavas jaamast koos eelneva vähendamisega jätta sagedusreservide turule 125 megavatti.

"Eleringi plaan on mahtu, millega meie omandis olev Kiisa elektrijaam osaleb reserviturul, umbes poole võrra vähendada. Sellesama mahu võrra ülejäänud turuosalised saavad endale turuosa juurde," lausus Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk.

Sagedusreserve peab Eesti ise üleval hoidma ja selle maksavad kinni tarbijad ja tootjad. Mais lisandub keskmise kodutarbija kuuarvele tasakaalustamistasuga viis senti. Kuid Estonian Cellile tähendab muutus täiendavat kulu 100 000 euro aastas.

Reserviturg on toonud turule uusi pakkujaid, seetõttu kavatseb riik ise sellelt turult väljuda.

"Järgmise aasta maist vähendaksime (Eleringi turul osalemist) veel sada megavatti ja pikem plaan on see, et me valmistame ette Kiisa avariielektrijaama eraturule opereerimiseks andmiseks. Siis saab see osaleda ka päev-ette elektriturul ja pikemas vaates hinnatippe maha lõigata, mis tähendab, et tänu sellele Eesti inimestel tuleks ka natuke soodsam elekter," ütles energeetikaminister Erkki Keldo.

Elering valmistab Kiisa jaama rendile andmist ette järgmise aasta lõpuks.

"Kui alguses oli mõte, et Kiisa üldse ära müüa, siis (rentimise korral) see jääb varustuskindlust tagama ja rentimine annab ka selle, et me saame selle päev-ette turule tuua peaaegu aasta varem," ütles Keldo.

Eveconi juht Karl-Joonatan Kvell ütles, et sagedusreservi vabastamine turule lükatakse samas tulevikku.

"2025. aastal valitsus ju tegi otsuse, põhimõttelise otsuse, et (Kiisa jaam) müüakse maha 2028. aasta lõpuks. Nüüd on otsus, et valmistatakse ette rendilepingut. Selge on see, et seda lükatakse edasi, tänasel võimul ei ole seda mandaati, see lükkub kõik järgmisse aastasse," lausus Kvell.

Eveconil on Kiisa elektrijaama naabruses suur akupark, seetõttu võib ettevõte olla huvitatud jaama rentimisest.

"Meie vaade täna on laiem, oleme arendamas gaasielektrijaamasid. Juhul kui need tingimused on vastavad ja selline otsus tehakse, siis me kindlasti kaalume seda," ütles Kvell.