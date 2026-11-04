X!

KOV-id kiidavad riigi plaani ehitada väikelinnadesse tuhat uut korterit

Majandus
Foto: Olev Kenk/ERR
Majandus

Riik plaanib murda turutõrke ja paari aasta jooksul ehitada maakonnakeskustesse ja väikelinnadesse tuhat uut üürikorterit. Omavalitsuste juhid leiavad, et elamuarendust väljaspool suurlinnu turgutades ajab riik õiget asja.

Türile pole viimastel aastatel ehitatud mitte ühtegi uut kortermaja, kuigi neid inimesi, kes tahaksid elada täiesti uues üürikorteris, on piisavalt. Türi vald renoveeris ühe ühiselamu viimati seitse aastat tagasi, uute kortermajade ehitamiseks vallal jõudu aga pole.

"Kasvõi seesama maja siin, 42-st korterist 40 on koguaeg täis olnud. Paari korterit hoiame reservis, kui tekib ootamatu vajadus," sõnas Türi valla arendusjuht Üllar Vahtramäe, lisades, et arendaja ehitaks Türile, kui kõik riskid on maandatud.

"Kui keegi korterit ei osta ja korter jääb tühjaks, siis kes katab need kulud?" ütles Vahtramäe.

Maakonnakeskuses Paides on seis sarnane - kortermaju küll renoveeritakse, arendajail on valminud ka mõni üksik ridaelamu, kuid laialdast elamuehitust märgata pole.

"Inimesed on huvitatud kaasaegsetest üüripindadest. Kindlasti ootame, mis riigi poolt tuleb. Oleme valmis rääkima kaasa neil teemadel," lausus Paide linnapea Aivar Tubli.

Omavalitsuste juhid leiavad, et maale üürikortereid kavandades ajab riik õiget asja. Kuid kindlasti ei soovi nad kinni maksta kahju, kui arendaja ei suuda uusi kortereid välja üürida.

"Meil on eakatele inimestele vaja esimese korruse kortereid, mida linn oleks tulevikus nõus arendajaga koos välja arendama ja need omale ostma," ütles Tubli.

Taristuminister Kuldar Leis ütles, et kui mõni tööstus laieneb maale, vajab ta spetsialistidele ka üürikortereid. Mure loodetakse lahendada koostöös Euroopa Investeerimispangaga.

"Nende võimalus on pakkuda pikaajalist ja ka madalama intressiga laenu. Neid üürikorterelamuid hakkavad arendama erasektori arendajad, kes siis saavad ka laenu osaliselt Euroopa Investeerimispangast. Kohaliku omavalitsuse roll on, kui võimalik, siis anda maa. Me oleme tänaseks kaardistanud kohalike omavalitsuste huvi ja meil on juba üle 130 võimaliku krundi. See nõudlus on selgelt olemas," lausus Leis.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:59

Flora jäi juba 20. sekundil kaotusseisu, aga lõi siis Welcole seitse

20:56

Viipekeelsed uudised

20:48

"Pealtnägija": Eesti noorukid pakkusid süütamis- ja lõhkumisteenust

20:48

"Pealtnägija": Põhja-Korea häkkerid sihivad Eesti IT-eksperte

20:33

Poliitikast taanduv Pevkur: tervis on mõnel korral oluliselt märku andnud

20:33

Warriors ei maksa Läti korvpallitähele palka

20:32

Ukraina ründas Vene veebikaubamaja Ozon ladu Adõgees Uuendatud

20:27

USA valimised: demokraadid võtavad võimu kongressi mõlemas kojas Uuendatud

20:25

Vance: vahevalimised kaotati Iraani sõja tõttu Uuendatud

20:15

EL: Montenegro on teel liitumise poole 2028. aastal

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

20:27

USA valimised: demokraadid võtavad võimu kongressi mõlemas kojas Uuendatud

13:25

Helme: Trump ei pea enam kedagi kartma

03.11

Tõrvandi uuelt koolihoone fassaadilt eemaldati kogu päikesevarjestus

15:01

Hanno Pevkur lahkub poliitikast

03.11

Kümned tuhanded romusõidukid jäid registrisse ja lähevad nüüd maksu alla

11:55

Vseviov: USA-s toimus poliitiline tsunami

06:22

Piusa nahkhiir püstitas oma klassis maailma vanuserekordi

03.11

Tusk: Poola hoidis Kaliningradi oblasti piiril ära võimaliku provokatsiooni

15:46

Kohus mõistis Eesti kunstnike liidu kelmusskeemis osalenud mehed vangi

06:40

Riik plaanib rajada maapiirkondadesse tuhat uut korterit

ilmateade

SPORT

20:59

Flora jäi juba 20. sekundil kaotusseisu, aga lõi siis Welcole seitse

20:33

Warriors ei maksa Läti korvpallitähele palka

19:55

Randväli tuli noorte olümpial taas neljandaks

18:57

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: Tule starti kooliga või üksi!

loe: kultuur

19:29

Galerii: kirjanike majas mälestati Kruusa Kaljut

18:55

Kultuuriakadeemia tudengid toovad koos Elina Masinguga lavale loo kibestumisest

18:55

Telliskivis avatud koomiksinäitus toob esile argise feminismi

18:30

Narva kultuuriklubi Ro-Ro peab pärast 25 tegevusaastat uue kodu leidma

loe: eeter

20:48

"Pealtnägija": Põhja-Korea häkkerid sihivad Eesti IT-eksperte

20:48

"Pealtnägija": Eesti noorukid pakkusid süütamis- ja lõhkumisteenust

20:33

Poliitikast taanduv Pevkur: tervis on mõnel korral oluliselt märku andnud

16:46

Sopran Mirjam Mesak: lauljatele on aina kõrgemad füüsilised nõudmised

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (04.11.2026 18:00:00)

16:55

Maaomavalitsused tervitavad riigi elamuehituse plaane maapiirkondades

16:45

Tehisaruekspert: tehisaru võiks julgemalt maksustada

16:40

Hooldereform jättis kodus elamise toetamine tagaplaanile

16:35

Mikser: demokraatide võit toob kindlasti kaasa korruptsiooniuurimisi Trumpi administratsioonis

16:30

Prantsusmaal vaieldakse politsei jõukasutuse teemal

15:30

Riik otsib ennetavaid lahendusi alaealiste kuritegevuse vähendamiseks

15:20

Raadiouudised (04.11.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (04.11.2026 12:00:00)

11:35

Tööaja arvestus merel muutub Eestis selliseks nagu on mujal maailmas

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo