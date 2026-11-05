WSJ: demokraatide võimas valimisvõit tugevdas Schumeri positsiooni senatis

Demokraadid saavutasid vahevalimistel võimsa võidu ning ajalehe The Wall Street Journal hinnangul tugevdas see Chuck Schumeri positsiooni USA senatis. Schumer seisis aasta varem silmitsi demokraatide vasaktiiva kriitikaga, kuid kerkib lähiajal tõenäoliselt taas senati enamuse juhiks.

Demokraatidel on järgmises senatis vähemalt 54 kohta, kuid mõnes osariigis on tulemused veel selgumata, mistõttu võib nende kohtade arv tõusta isegi 56-ni.

Ootamatult suur võit oli eriti oluline senati demokraatide juhi Chuck Schumeri jaoks, kelle positsioon oli veel aasta varem tugeva surve all. Toona nõudsid vasakpoolsed poliitikud ja aktivistid, et 75-aastane senaator astuks ametist tagasi.

Vasakpoolsed aktivistid pidasid Schumerit liiga vanamoodsaks, teda süüdistati liigses kompromissivalmiduses ja eemaldumises valijate muredest.

Kolmapäeval postitas Schumer aga humoorika foto, millel ta seisab oma tagaaias grilli juures. Grillil olevatele hamburgeritele olid lisatud valimistel kaotanud vabariiklaste ning ka president Donald Trumpi ja asepresident JD Vance'i näod.

Pärast valimisõhtu kõnet tänas Schumer oma toetajaid, sealhulgas oma kauaaegset poliitilist liitlast JB Poerschi. Viimane juhib Schumeriga seotud poliitilist tegevuskomiteed ehk super PAC-i.

Schumeri ja Poerschi koostööl on pikk ajalugu. Kakskümmend aastat tagasi, 2006. aasta valimistel, aitasid nad samuti kaasa demokraatide senativõidule, kui partei võttis vabariiklastelt kuus kohta.

"Tuleb lihtsalt sadulas püsida. Schumer pole kunagi sadulast maha kukkunud. Ta püsib kindlalt sadulas," ütles Poersch.

Vabariiklased muretsevad nüüd, et nende parteid võib ees oodata vähemalt kolm kehva valimistsüklit.

"Te ei saa eitada, et see on Vabariikliku Partei jaoks ajalooline ja katastroofiline kaotus, millest välja rabelemine võtab aastaid. Ainuüksi senati kaotused jäävad meiega 2032. aastani, kui mitte kauem," ütles vabariiklasest poliitikastrateeg Steven Law.

The Wall Street Journal toob välja, et viimaste valimisvõitude saavutamine nõudis nii Schumerilt kui ka partei vasakult tiivalt erimeelsuste kõrvale jätmist. Keskenduti elukallidusele ja korruptsioonivastasele võitlusele.

Schumer ise loodab jätkata senati demokraatide juhina ka järgmises kongressis, seekord senati enamuse juhina. Ees ootavad ägedad poliitilised lahingud ning mitmed vastvalitud demokraadid on selgelt teada andnud, et nad ei toeta Schumerit senati juhina.

Maine'i esindaja Troy Jackson kinnitas seda seisukohta ka sel nädalal. Schumeri mittetoetamisest on teatanud ka Michiganist pärit Abdul El-Sayed, Illinoisist pärit Juliana Stratton ja Minnesotast pärit Peggy Flanagan.

"Olen ​​juba öelnud senaator Schumerile, et toetan kedagi teist. Selles osas pole midagi muutunud," ütles Jackson. Ta lisas, et kui Schumer peaks demokraatide juhiks valitama, hakkab ta talle survet avaldama, et too toetaks ja edendaks üleriigilist tervishoiusüsteemi kava.

Demokraadist senaator Richard Blumenthal avaldas samas Schumerile toetust ja nimetas teda demokraatide ajaloolise võidu peaarhitektiks. Schumeri sõnul peab erakonna peamine tähelepanu olema suunatud kõrgete kulude ohjeldamisele ja korruptsioonivastasele võitlusele.