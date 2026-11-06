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Tartu kesklinna endisele tööstusalale kerkivad tulevikus äri- ja eluhooned

Eesti
Tartu Milli kompleks
Tartu Milli kompleks Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tartu linnavalitsus algatas Tartu Milli alade ja selle lähiümbrusesse jäävate kruntide detailplaneeringu, mille eesmärk on endisele tööstusalale kavandada terviklahendus ning anda ehitusõigus büroo- ja ärihoonete ning korterelamute rajamiseks.

Viimaste kuude jooksul on see juba mitmes Tartu kesklinnas või selle äärealal algatatud detailplaneering, mis peaks realiseerudes rikastama tulevikus Tartu kesklinna ja lähiümbruse kinnisvaraturgu.

Tartus linn algatas Lembitu tänav 1b, Väike kaare 41 ja 41b kruntide  detailplaneeringu. Nelja hektari suurune planeeringuala jääb Lembitu Coopi taha, kesklinna suunalt peale Riia viadukti Riia tänavalt paremale keerates. Ühest küljest piirnebki planeeringuala raudteega.

Üldplaneeringu järgi on tegemist arengualaga ja pikaajalisem eesmärk on luua eeldused tööstuse järkjärguliseks piirkonnast välja viimiseks, ütles Tartu abilinnapea Kertu Vuks.

"Sinna alasse jäävad mitmekesised funktsioonid. Tartu Milli toimetamine ju ka tulevikus, aga oleme sinna kavandanud teistsugust ruumi ümbrusesse, et vana, eelkõige just raudteetaristu all ja laohoonete all olev ala saaks teistsuguse iseloomu. Kavandame sinna nii kontori- kui büroohooneid, aga kuni 40 protsendi ulatuses ka korterelamuid," rääkis Vuks.

Üldplaneeringu järgi võivad hooned olla maksimaalselt kolme- kuni kuuekorruselised, aga 10 protsendi ulatuses on lubatud n-ö aktsendina kavandada ka kuni kaheksakorruselisi ehitisi. Ala täpsem väljanägemine täpsustub eskiisiga, mis Vuksi sõnul võiks valmida lähema poole aasta jooksul. Keskkonnamõju strateegilist hindamist pole vaja läbi viia, lisas Vuks.

"Eelhinnang leidis, et kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid ei ole, mistõttu eraldi hinnangut vaja ei ole. Küll aga toodi eraldi välja müratemaatika, arvestades asukohta raudtee vahetus läheduses," märkis Vuks, kelle sõnul tuleb seetõttu rakendada müraleevendusmeetmeid.

Tegemist on viimastel kuudel juba mitmenda planeeringulise arendusega, mis Tartu kesklinna või selle vahetusse lähedusse lubab rajada uusi kortereid ja äripindu. Näiteks kerkivad uued elamu- ja ärikvartalid ka praeguse Zeppelini keskuse ja vana katlamaja aladele.

Domus kinnisvara Lõuna-Eesti regiooni juht Kaisa Hiire sõnas, et turg ootab kesklinna tihendamist uute pindadega.

"Ja ma arvan, et turg ei oota ainult neid pisikesi tudengikortereid, vaid tegelikult ka pered tahavad elada sellises asukohas, kus saab tarbida infrastruktuuri, teenuseid, kõike ilma suurema jamata. Sul on võimalus käia poes, kohvikus, raamatukogus, koolis, lasteaiaski näiteks jala või rattaga," seletas Hiire.

Hiire ei usu siiski, et mainitud arendused kogu Tartu piirkonna kinnisvara keskmisele hinnatasemele suurt mõju avaldavad.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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