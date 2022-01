Seppikutele tõi kahtlustuse erakordne pankrotiprotsess

Ain Seppikule ja tema poegadele lõpuks altkäemaksukahtluse toonud kinnisvarafirma Hexanor pankrotiprotsess on olnud veniv ja vaidlusterohke. Ametlikult kinnitamata andmetel pakuti altkäemaksu pankrotihaldur Martin Kruppile, kes ütleb, et tema ei suuda prognoosida, millal protsess võiks lõppeda.

Ain Seppiku poegade Siim ja Sulev Seppiku kinnisvaraga tegelenud ettevõtte Hexanor saaga on iidne. Lühidalt: ettevõte võttis SEB-lt laenu, jäi selle tasumisega eelmise kriisi ajal hätta ja ei suutnud seda tagasi maksta. Seppikud vaidlesid kõiki vahendeid kasutades ja kõigis kohtuastmetes aastaid.

Lõplikult jäi Hexanor riigikohtu otsusega SEB pangale võlgu 6,1 miljonit eurot 2018. aasta otsusega. Sama aasta sügisel kuulutati välja ettevõtte pankrot. Pankrotihalduriks määrati Martin Krupp.

ERR-ile teadaolevalt pakuti just Kruppile altkäemaksu, kahtlustuse kohaselt enam kui 100 000 eurot, millest 25 000 on üle antud. Kahtlustuse kohaselt on altkäemaksu vahendaja ametlikult kinnitamata andmetel Indrek Raudsepp, praegu Hexanori juhatuse liige. Ühtlasi on ta selle pankrotiprotsessi ajal juba kolmas Hexanori juhatuse liige.

Martin Krupp ütleb, et ta ei saa altkäemaksu teemat lähemalt kommenteerida. "Ma ei saa ühtegi väidet kinnitada ega ümber lükata," rääkis Krupp. "No vot, selle altkäemaksuga on alati niisugune kummaline lugu, et ega ta on ikkagi selline peitkuritegu. Kui kellelegi isegi seda on antud, et vaevalt, et ta seda teavitama läheb."

Krupp ütleb, et ta on selles teemas valmis rääkima vaid Hexanori pankrotiprotsessist. Kui vaadata kohtulahendite registrit, siis erinevaid lahendeid märksõnaga Hexanor tuleb välja lehekülgede kaupa. Ka Krupp ütleb, et Seppikute vaidlemishuvi on olnud erakordselt suur.

Vaidluseid on erinevaid, kasvõi näiteks nõuete üle, rääkis Krupp. "Me oleme kolm aastat vaielnud, lõpuks saavutanud tulemused, seda nõuet ei ole. Ja kuidagi on see nõue uuesti menetlusse võetud. Ja me hakkame uuesti vaidlema. Analoogseid asju ei ole mitte kunagi varem olnud."

Hexanoris praegu realiseeritavat vara ei ole. Nõudeid on umbes 33 miljonit eurot. Krupp tunnistab neist 6,5 miljonit eurot, peamiselt SEB oma, ülejäänud on ta vaidlustanud. Tema sõnul koosnevad need 26,5 miljoni euro ulatuses nõuetest, mida Seppikute kontrolli all olevad ettevõtted on Hexanori vastu esitanud. Ehk Krupp peab neid alusetuteks.

2020. aastal oleks pankrotiprotsess isegi vara puudumise tõttu raugenud. Siiski leidsid võlausaldajad, tõenäoliselt neist suurim ehk SEB, 50 000 eurot pankrotimenetluse raugemise vältimiseks. Krupp on esitanud erinevaid hagisid, mis võiksid tuua pankrotipessa sadu tuhandeid eurosid. "Nende hetkel menetluses olevate tagasivõitmise hagide realiseerumisel suureneks pankrotivara pigem nagu sadadest tuhandetest, kui miljonitest eurodest," ütles Krupp.

Küsimusele, miks Seppikute kontrollitavad ettevõtted on Hexanori vastu nii palju nõudeid esitanud, vastas Krupp, et tõenäoliselt soovivad nad võtta kontrolli pankrotiprotsessi üle.

Kui kiiresti Hexanori pankrotiprotsess võiks lõppeda, Krupp öelda ei osanud. "Kui ta pärast kolme aastat vaidlust istub esimeses kohtuastmes, siis oleneb sellest, kui kiiresti lahendid tulevad. Aga mina kindlasti ei hakka mingisuguseid panuseid tähtaegadele tegema."

Teisipäeval peeti kinni endine minister Ain Seppik ja tema pojad Siim ja Sulev, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises. Lisaks peeti kinni Indrek Raudsepp, kellele esitati altkäemaksu vahendamise kahtlustus.

Kahtlustuse järgi lubati altkäemaksu enam kui 100 000 eurot, millest 25 000 on üle antud, teatas PPA kolmapäeva õhtul.

Neljapäeva jooksul ei õnnestunud ERR-il Seppikutega kontakti saada. Ain Seppik ütles Delfile, et esitatud kahtlustus on põhjendamata ja otsitud.