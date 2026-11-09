Kodusigade arvukus pole katkueelsele tasemele naasnud

Möödunud suvel sigade Aafrika katkuga (SAK) pihta saanud 11 sigalast kaheksa on uute sigadega taasasustatud, kuid kogu Eestis sigade arvukus katkueelsele tasemele siiski tõusnud pole. Tänavu seakatk farmidesse ei jõudnud.

Eelmise aasta augusti lõpus avastati Aafrika seakatk Viljandimaal Ekseko poegimissigalas, kus saadeti hädatapule 8000 emist ja 21 000 põrsast.

Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman ütles ERR-ile, et äsja taasasustati farmi 2700 emist. Esimesed põrsad peaksid sündima novembri lõpus, detsembri algul. Aega, mil farm oli tühi, kasutati aga remonditegemiseks.

"Me kaasajastasime loomapidamissüsteeme, sõnniku liigutamise süsteeme. Juunist alates olema hakanud emiseid tooma ja nüüd on lõpetatud. Loodetavasti siis loomulik protsess taaskäivitub täies mahus järgmise aasta alguseks," rääkis Reiman.

Katkujuhtumi tõttu tehti muudatusi ka Ekseko igapäevatöös.

"Bioohutuskavad kõik vaadati üle, farmi sisenemised on hoopis teistmoodi, kui nad olid varem. Autode liigutamised, lisadesopääslad on tehtud, saunad ja nii edasi, et võimalikult vähe oleks inimeste ja masinate ristumisi," tutvustas Reiman muudatusi.

"Ja ka tegelikult ümbritseva metsa oleme siis parkmetsaks teinud, et seal ei oleks võimalik metsloomadel elada või peituda," lisas seakasvataja.

Kui enne katku oli Ekseko farmis ligi 8000 emist, siis katkuriski vähendamiseks piirdutakse edaspidi vaid 2700 emisega, mistõttu tuli osa töötajaid koondada.

Põllumajandus- ja toiduameti teadmusteenuste osakonna ekspert Helen Prommik ütles, et tänavu seakatk farmidesse ei jõudnud, kuigi SAK tuvastati 1,2 protsendil uuritud loomadest ehk 122 metsseal.

Kõige rohkem SAK-positiivseid metssigu on tuvastatud Raplamaal, kokku 33. Järgnevad Harjumaa 19 ja Läänemaa 14 SAK-positiivse metsseaga. Seafarmidest ametnikud tänavu sigade Aafrika katku ei leidnud.

19 katkupuhangufarmist kaks lõpetasid tegevuse, üks rendipinnal tegutsenud farm jätkab aga uue rentniku all.

Helen Prommiku sõnul pole katkupuhangueelne sigade arv Eestis veel taastunud.

"2025. aasta suve alguses peeti Eestis ligikaudu 280 000 kodusiga. 2026. aasta septembrikuu andmete järgi peetakse Eestis ligikaudu 215 000 kodusiga. Ehk siis eelmise aasta suve eelne olukord ei ole veel taastunud," rääkis Prommik.

Eksperdi sõnul on sealiha hind Euroopas praegu madal. "Loodetavasti on kasu sealihatootjatele suunatud investeeringutoetusest. Võib-olla sünnib siis selle meetme tulemusena Eestis ka mõni täiesti uus seafarm."