Elektrilevi nõukogu leidis ettevõttele uue juhi

Elektrilevi nõukogu valis ettevõtte uueks juhatuse esimeheks ja tegevjuhiks Ville Paltsepa, kellel on mitmekülgne juhtimiskogemus energeetika- ja tehnoloogiasektoris.

Paltsep asub Elektrilevi juhatuse esimehe ja tegevjuhi ametikohale alates 1. jaanuarist 2027.

Elektrilevi senine tegevjuht ja juhatuse esimees Mihkel Härm lahkub ametist 31. detsembril, kui lõpeb tema viimane kolme-aastane ametiaeg. Härm töötas Elektrilevi juhatuse esimehena kuus aastat ja Eesti Energia kontsernis kokku pea kümme aastat.

Paltsepal on üle 15 aasta juhtimiskogemust energeetika, taristu ja tehnoloogia valdkonnas. Ta on töötanud Enefiti, Foruse ja Ericssoni juhtivatel ametikohtadel, vastutades suuremahuliste taristuprojektide elluviimise, operatiivse juhtimise ning tehnoloogilise arengu eest.

"Elektrilevi lähiaastate väljakutsed on tehnoloogiline hüpe, kriisikindlus ja kulutõhusus. Nõukogu ootab uuelt juhatuselt avatud ja selget kommunikatsiooni ning ettevõtte efektiivset juhtimist," ütles Elektrilevi nõukogu esimees Siiri Odrats-Koni.

Elektrilevi on Eesti suurim elektri jaotusvõrguettevõte. Koos tütarettevõttega Imatra Elekter hõlmab ettevõtte teeninduspiirkond ligi 99 protsenti Eesti pindalast ning ettevõte teenindab üle 536 000 kliendi. Elektrilevi kuulub Eesti Energia kontserni.