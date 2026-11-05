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Otse kell 11: Durejko selgitab Eesti Energia koondamisplaani

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Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko ja ettevõtte finantsjuht Marlen Tamm selgitavad kell 11 algaval pressikonverentsil Eesti Energia viimaseid majandustulemusi ja suurt koondamisplaani. ERR-i portaalis näeb pressikonverentsi otsepildis.

Eesti Energia teatas neljapäeval, et alustab kollektiivse koondamise eelkonsultatsioone ning esialgse kava järgi on plaanis koondada ligikaudu 10 protsenti ametikohtadest.

Kollektiivsete koondamistega on kavas vähendada Enefit Industrys, Enefit Poweris ja Eesti Energia AS-is kokku 390 ametikohta. Ametikohti vähendavad ka Enefit OÜ ja Elektrilevi.

Samal ajal avaldas Eesti Energia oma üheksa kuu majandusnäitajad. Kontserni üheksa kuu müügitulu kasvas aastaga 12 protsenti, ulatudes 1,33 miljardi euroni. Kulumieelne ärikasum (EBITDA) suurenes seitse protsenti 235 miljoni euroni, ning puhaskasum 36 protsenti 42 miljoni euroni.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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