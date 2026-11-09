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Tallinna Sadam teenis kolmandas kvartalis ligi 10 miljonit eurot puhaskasumit

Majandus
Tallinna sadam
Tallinna sadam Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Tallinna Sadam teenis kolmandas kvartalis ligi 10 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 11 protsenti enam kui mullu samal perioodil.

Üheksa kuu koondtulemused on tagasihoidlikumad. Aasta esimese üheksa kuuga langes puhaskasum 18 protsenti 16 miljoni euroni. Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu sõnul toetasid kolmanda kvartali tulemust kruiisiäri ja parvlaevasegmendi kasv. Üleveoteenuste käibe kasvu toetas kütusehindade tõusule vastav tulude indekseerimine. Samuti tõi Kalm esile jäämurdja Botnicaga sõlmitud prahilepingud.

"Üheksat kuud mõjutas esimene kvartal, mil olid väga kõrged energia- ja kütusekulud," nentis Kalm. Ta selgitas, et kolmas kvartal oli kõige parem ja kompenseeris üheksa kuu mahajäämust. "Oli nii tulude kui ka kasumi kasv kümme protsenti," nentis Kalm.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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