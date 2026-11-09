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Eesti eksporti veavad tagant Soome ja Rootsi majanduse kasv

Majandus
Augustis kasvas kaupade eksport kolm ja import kümme protsenti.
Augustis kasvas kaupade eksport kolm ja import kümme protsenti. Autor/allikas: Raigo Pajula/välisministeerium
Majandus

Jooksevhindades eksporditi septembris kaupu ligi 1,8 miljardi ja imporditi enam kui 2 miljardi euro väärtuses. LHV makroanalüütiku Triinu Tapveri sõnul käib Eesti majandus sama sammu lähiriikide majandustega. Praegu on tema sõnul näha, et Eesti ekspordil läheb aina paremini.

Tapver nentis, et selle taga on Soome ja Rootsi majanduste kasvu kiirenemine. See on aidanud Eesti eksporti nii erinevate ehitusmaterjalide kui ka metallidega kiirendada.

Septembris eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Rahvusvahelise energeetika- ja automaatikaettevõtte ABB juhatuse esimees Signe Nurms ütles, et ettevõtte ABB eksport on liikunud tõusvas joones ja nõudlust on, seega kasvu on oodata veel ka selle aasta lõpuks.

Hiljuti avaldas ABB oma kolmanda kvartali majandustulemuse ja kolmandas kvartalis kasvas ABB globaalne tellimuste maht 40 protsenti võrreldes eelneva perioodiga. Nurms rääkis, et tugev tõus on valdkondades nagu elektrifitseerimine, automatiseerimine ja energiatõhusus. "Mis paistab silma, on kasvav nõudlus ja trend andmekeskuste sektoris, nii et me vaatame tulevikku optimistlikult," sõnas ta.

Mullusest rohkem eksporditi septembris põlevkivikütteõli

Mullusest rohkem eksporditi septembris ka põlevkivikütteõli. Tapveri sõnul väljendub see statistikas aga kallima hinna tõttu.

"Eesti väärindatud põlevkütteõli on kasvanud isegi üle 200 protsendi," nentis ta. Tapver jätkas, et see näitab, et maailmaturul on energiahinnad kallinenud, mistõttu on põlevkivi ekspordi ja mineraalkütuste impordiväärtused numbri poolest suuremad.

Enefit Industry juhatuse liige Tarmo Virkus sõnas, et neil on tänavu üks tehas rohkem ja seepärast on kasvanud tootmine. Samas nõustub ka tema, et hinnal on ekspordi numbrites oma roll.

Virkus selgitas, et pelgalt tänavu septembris tootis ettevõte kümme korda rohkem kui mullu samal ajal. "Ja müügihinnad on tõesti väga volatiilsed olnud terve selle aasta jooksul," lisas ta.

Ta nentis, et tänavu on olnud hinnad paremad kui mullu. "See kindlasti on ka üks põhjus, miks Eesti statistikaameti aruandes niimoodi välja paistab," nentis ta.

Toimetaja: Merilin Leetna

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