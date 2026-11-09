Eestlased kaotasid kelmidele üheksa kuuga 21 miljonit eurot

Selle aasta kõige mustem kuu kelmuste vaatest on seni olnud aprill, mil kurjategijatel õnnestus inimestelt välja petta enam kui neli miljonit eurot. Kahjust peaaegu poole ehk 1,7 miljonit eurot kandis üks ettevõte, mis langes arvepettuse ehk BEC-skeemi ohvriks.

PPA peadirektor Egert Belitšev ütles, et BEC-skeem on ettevõtetele suunatud kelmus, kus võlts- või libakontoga jäetakse ettevõttele mulje, et nende tavapärane koostööpartner, kelle arveid tasutakse, ütleb ühel päeval, et tema tavapärane arveldusnumber on muutunud. Edaspidi palutakse vahendid kanda uuele arveldusnumbrile.

Üldiselt näitab kelmuskuritegude statistika aga kerget paranemist. Kui eelmisel aastal kaotati üheksa kuuga ligi 25 miljonit eurot, siis tänavu neli miljonit eurot vähem. Osaliselt on languse taga Ukrainas paljastatud kõrgete riigiametnikega seotud petuskeemid.

Augustis polnud ühtki kõnekelmust

Suvel pandi Ukrainas kinni rohkem kui 90 erinevat kõnekeskust, mis on selget mõju avaldanud ka Eestile. Augustis ei toimunud ühtki kõnekelmust. "Aga halb on see, et töö tulemusel on tuvastatud erinevaid Ukraina ametivõime, kes kelmuste skeemidega olid seotud ja pakkusid kelmidele katust," ütles Belitšev.

Enam kui 20 tänavu kaotatud miljonist eurost jõuab vaid miljon eurot ohvriteni tagasi. Küll aga on edusamme tehtud kurjategijate tabamisel. Sel aastal on kätte saadud 38 inimest, enamik neist rahakullerid.

Enamasti on kurjategijad noored inimesed

Riigi peaprokurör Astrid Asi nentis, et tegemist on peamiselt noorte inimestega. "Peamiselt sotsiaalmeediakontode kaudu värvatud inimestega ja tulnud suurest osast siia Eestist väljast," lisas ta. Kurjategijate seas on olnud ka alaealisi, aga peamiselt on siiski tegemist 20-aastastega.

Lähiajal prognoositakse suuremat investeerimispettuste levikut.Pangaliidu pettuste tõkestamise juht Sandra Horma ütles, et tavaliselt pakuvad kurjategijad fantastilist tootlust ja sageli just sellise pakkumisega, et see on salajane ja just ühele konkreetsele isikule. "Üritatakse tekitada muljet, et just nemad on nii head investorid, kes on silma hakanud näiteks sotsiaalmeedias, et talle tehakse eripakkumised," selgitas ta.

Tänavu üheksa kuuga on investeerimiskelmuste kahju olnud viis miljonit eurot.