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Välisministeeriumi uueks kantsleriks saab Taimar Peterkop

Eesti
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Taimar Peterkop
Taimar Peterkop Autor/allikas: Priit MürK/ERR
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles välisministeeriumi aastapäeva kõnes, et ministeeriumi uueks kantsleriks saab praegune presidendi riigikaitse nõukogu nõunik ja endine riigisekretär Taimar Peterkop.

Välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Susan Lilleväli kinnitas, et Tsahkna esitab vabariigi valitsusele ettepaneku nimetada välisministeeriumi uueks kantsleriks Taimar Peterkop.

Kuna praegu töötab Peterkop presidendi riigikaitse nõukogu nõunikuna, ütles Lilleväli, et Peterkop ei saa tõenäoliselt kaht asja korraga teha ning peab ühest kohast loobuma. Ta lisas, et täpsemalt saab seda siiski selgitada Peterkop ise.

Tsahkna sõnul vajab Eesti välisteenistus keerulises rahvusvahelises julgeolekuolukorras tugevat ja kogenud kantslerit, kellel on kogemus riigi toimimisest, julgeolekupoliitikast ning avaliku sektori strateegilisest juhtimisest.

"Oleme sisenenud turbulentsesse ajastusse, kus kaalul on meie julgeolek ja vabadus. Eesti iseseisvuse kindlustamine, liitlassuhete tugevdamine, Ukraina toetamine ning Eesti huvide kaitsmine rahvusvahelisel areenil eeldavad kõigi ühist pingutust, peame hoidma seljad koos ning ühel häälel maailmas oma huvide eest seisma", ütles Tsahkna.

"Peterkopil on pikaajaline kogemus Eesti riigi jaoks oluliste valdkondade juhtimisel. Tema tugevuseks on tervikpildi nägemine, strateegiline mõtlemine ning oskus juhtida suuri organisatsioone ka keerulistes oludes," lisas välisminister.

Peterkop oli aastatel 2018 kuni 2025 riigisekretär ning enne seda aastatel 2015 kuni 2018 Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor. Varem on ta töötanud kaitseministeeriumis asekantslerina, ning kaitsepoliitika nõunikuna Eesti suursaatkonnas Washingtonis.

Peterkop on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandanud USA maaväe sõjakolledžis (United States Army War College) magistrikraadi strateegilises juhtimises.

Välisministeeriumi pikaaegne kantsler oli Jonatan Vseviov, kes lahkus oma kohalt 1. novembril. Ta liitus sotsiaaldemokraatidega ja on kevadistel riigikogu valimistel erakonna peaministrikandidaat.

Välisministeeriumi kantsleri nimetab ametisse vabariigi valitsus.

Toimetaja: Merilin Leetna

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