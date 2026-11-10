Majandusministeerium: soovime, et NutriScore'i üle toimuks laiem arutelu

Toidumärgistus Nutri-Score kütab jätkuvalt kirgi toitumisteadlaste ja toidutootjate ning ka eri ministeeriumide vahel. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tahab anda tootjatele õiguse märgistust kasutada, et valgusfoorimärk aitaks tervislikumaid toiduvalikuid teha. Majandusministeerium tõmbas plaanile aga pidurit, öeldes, et selle mõju pole piisavalt analüüsitud ja tootjate vastuväidetega ei ole arvestatud.

Viis väikest värvilist NutriScore tähekest, mida juba praegu võib välismaiste toitude pakenditel näha, on põhjustanud korraliku sõja ametnike, arstide ja toidutööstuse vahel. Kui põllumajandusministeerium tahab anda Eesti toidutootjatele võimaluse seda toiduväärtuse tähist soovi korral kasutada, siis majandusministeerium määrusele esialgu kooskõlastust ei andnud.

"Me soovime, et oleks laiem arutelu, et saaksid kõik osapooled oma arvamus avaldada, et kõik uuringud, mis praegu on töös, nende tulemusi tutvustataks ehk kõik see, mis toimus põllumajanduministeeriumi infopäeval," lausus majandusministeeriumi ettevõtluskeskkonna valdkonna juht Triinu Sillamaa, lisades, et radikaalselt ta mõttele tegelikult vastu ei ole.



"Meie vastuse eesmärk oligi, et me ei teeks kiirustades otsuseid. Et oleks asi läbimõeldud, kaalutletud, kõik analüüside tulemused lõplikult läbi vaadatud ja seejärel teeme otsuse," selgitas Sillamaa.

Põllumajandusministeerium lubab kõigile poolt ja vastalistele esmalt vastata ning võimaluse korral ka ettepanekutega arvestada.

"Tegemist on vabatahtliku märgistusega. See ei ole kohustuslik mitte kellelegi. Kui ettevõtted tunnevad, et see on vajalik ja annab neile konkurentsi eelise, aitab neil eristuda teistest tootjatest, siis meie kohustus riigina on anda see võimalus," ütles põllumajandusministeeriumi kantsler Triin Kõrgmaa.

Toiduliit on olnud märgise vastu, sest see võib jätta eksitava mulje justkui oleks traditsiooniline kohalik toode olemuslikult halb, kuivõrd see ei arvesta toote tarbitavat kogust ja toote naturaalset koostist.

Teisipäeval avalikustatud 242 Eestis müüdava toote uuringust selgus, et lõviosas NutriScore märgistus vastab riiklikele toitumissoovitustele. Üheks probleemkohaks on magusained, mida algoritm arvestab vaid jookide kategoorias, aga piimatoodete puhul mitte.

"Natukene see algoritm ei oska veel eristada täistera ja rafineeritud toodet. Näiteks valge riis ja täisterariis võivad saada sama hinnangu," lausus toitumisteadlane Mirel Mesila.

Teine uuring võrdles, kas inimestel on lihtsam langetada otsuseid NutriScore'i või Itaalias ja Suurbritannias kasutusel olevate tähiste järgi.

"Tema puhul tehakse otsus hästi kiiresti ja kui vaadata, kas NutriScore puhul valiti tervislikke tooteid rohkem, siis see oli meie uuringu tulemus, et NutriScore puhul inimesed kaldusid enim valima tervislikke tooteid," ütles Tartu ülikooli teadlane Kristjan Pentus.