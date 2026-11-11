Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur Brüsseli debatt

Prantsusmaalt alguse saanud tänavarahutused on levinud mitmes riigis ja muutunud sageli väga vägivaldseteks. Kuidas Euroopa taas korda teha? Millised on USA vahevalimiste tulemuste mõjud suhetele Euroopaga? Kas ja kes peaks rääkima Vladimir Putiniga? Debatti suunab saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.