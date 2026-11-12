Otse kell 11: konverents "Sisseränne ja Eesti tulevik"
Riigikogu perede ja demograafia toetusrühm korraldab täna konverentsi "Sisseränne ja Eesti tulevik", mida saab algusega kell 11 jälgida ERR-i portaalis otsepildis.
Ettekannetega esinevad rahvastikuteadlased Mark Gortfelder ja Anne Herm, majandusteadlane Raul Eamets ning Sisekaitseakadeemia õppejõud Ruth Annus.
Kell 13.10 algab riigikogu kuue fraktsiooni esindajate debatt teemal "Millist sisserändepoliitikat Eesti vajab?" Arutletakse sisserände soovitava ulatuse, kehtiva rändepoliitika muutmise vajaduse ja erakondade pakutavate seadusandlike lahenduste üle. Debatti suunab riigikogu liige Varro Vooglaid.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi