Otse kell 10: Vseviov, Raik ja Koort Euroopa julgeolekust
Riigikogus toimub neljapäeval Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord Euroopa julgeolekus ja Eesti tegevused" arutelu, mida saab kell 10 jälgida otsepildis ERR-i portaalis.
Ettekandega esinevad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets, välis- ja julgeolekupoliitika ekspert Jonatan Vseviov, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik ning Siseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort.
Julgeolekuarutelu algab pärast seda, kui riigikogu lõpetab kolmapäevase istungi päevakorra menetlemise.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi