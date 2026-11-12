Otse kell 10: Vseviov, Raik ja Koort Euroopa julgeolekust

Julgeolekuarutelu algab pärast seda, kui riigikogu lõpetab kolmapäevase istungi päevakorra menetlemise.

Ettekandega esinevad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets, välis- ja julgeolekupoliitika ekspert Jonatan Vseviov, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik ning Siseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort.

Riigikogus toimub neljapäeval Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord Euroopa julgeolekus ja Eesti tegevused" arutelu, mida saab kell 10 jälgida otsepildis ERR-i portaalis.

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