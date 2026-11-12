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Otse kell 10: Vseviov, Raik ja Koort Euroopa julgeolekust

Eesti
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Riigikogus toimub neljapäeval Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord Euroopa julgeolekus ja Eesti tegevused" arutelu, mida saab kell 10 jälgida otsepildis ERR-i portaalis.

Ettekandega esinevad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets, välis- ja julgeolekupoliitika ekspert Jonatan Vseviov, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik ning Siseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort.

Julgeolekuarutelu algab pärast seda, kui riigikogu lõpetab kolmapäevase istungi päevakorra menetlemise.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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