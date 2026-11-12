Kopli liinide ühendamine Tallinna kaugküttevõrku maksaks kaks miljonit eurot

Tallinna Kopli liinide elanikud maksavad kütte eest üle 40 protsendi rohkem kui teised pealinna kaugküttevõrgu kliendid. Tehniliselt oleks võimalik piirkond võrku ühendada, kuid see läheks maksma kaks miljonit eurot ja eeldaks initsiatiivi piirkonna arendajalt Fund Ehituselt.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale", et kahe soojusvõrgu vaheline kaugus on ligikaudu 900 meetrit ning linn ei saa sundida eraettevõtteid sõlmima vajalikke tehnilisi lepinguid. Järvani sõnul nõuaks ühendus ligi kahe miljoni euro suurust investeeringut.

Utilitase kinnitusel ei ole Kopli trasside ühendamiseks linna peamise küttevõrguga tehnilisi takistusi. Ettevõte on valmis arutama võimalikke variante, kuid ootab initsiatiivi kohaliku taristu omanikult, kelleks on arendaja Fund Ehitus.

Arendaja eeldab, et küttekulud vähenevad aja jooksul tänu piirkonna edasisele arendamisele. Projekti teine ​​etapp hõlmab uusi elamuid, poode, kohvikuid ja lasteaeda.

Fund Ehituse tegevdirektor Reigo Marosov ütles, et suurenenud klientide arv võimaldab katlamaja hoolduskulusid jaotada suurema hulga elanike vahel.

Elanikud ei soovi aga ehituse valmimist oodata. Kopli Liinide juhatuse liikme Pille Jansen Koppeli sõnul moodustab umbes veerandi küttekuludest katlamaja ja kütteinfrastruktuuri rent, mida SW Energia maksab Fund Ehitusele ja mis lisatakse klientide arvetele.

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide liige Joosep Vimm arvutas, et viimase aasta jooksul on Kopli liinide elanikud kütte eest maksnud ligikaudu 85 000 eurot rohkem, kui nad oleksid maksnud linna küttevõrguga liitudes. Ta usub, et Tallinn peaks lahenduse leidmises aktiivsemalt osalema, osaliselt seetõttu, et linnale kuulub kolmandik Utilitas Tallinna Soojusest.

Kopli liinide soojusenergia hind on 109,65 eurot megavatt-tunni kohta. Tallinna peamine küttevõrk töötab kuni 16. novembrini hinnaga 77,82 eurot megavatt-tunni kohta.

Oktoobris kirjutas ERR-i venekeelne portaal, et linn on valmis arutama Kopli liinide ühendamist peamise küttevõrguga, kuid sel ajal ei olnud veel kindlaks määratud ei ajakava ega projekti elluviimise väljavaated.