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USA lennuliikluse häired lõid tuhandete reisijate plaanid segi

Välismaa
Lennujaam
Lennujaam Autor/allikas: Scanpix/EPA/EMILY CURIEL
Välismaa

13 ja reede tõi USA lennuliiklusesse tõelise kaose. Ulatusliku tehnilise rikke tõttu peatati enam kui neljaks tunniks kõik väljuvad lennud üle kogu riigi. Tühistati või hilines üle 20 000 lennu. Tavapärase lennugraafiku taastumine võib võtta veel mitu päeva.

Stjuardess Lisa sõnas, et pidi kell pool neli lendama Floridasse Jacksonville'i. "Olime juba lennukisse läinud, kuid siis pidid kõik reisijad väljuma, sest meile öeldi, et suurel kõrgusel lendavate lennukitega on tekkinud sidehäired," sõnas ta.

USA-s on lennuseisaku tõttu tühistatud või hilinenud kokku üle 20 000 lennu. Ulatuslikud häired on segi paisanud kümnete tuhandete reisijate plaanid.

Reisija Rob ütles, et lendab kas pühapäeval või rendib auto ja sõidab sihtkohta. "Autoga läheb ainult nii kaheksa tundi," lisas ta. "Ma ei kavatse siia kauemaks lõksu jääda. Ma tahan koju jõuda," jätkas Rob.

Meedias hakati kiiresti spekuleerima, kas lennuseisaku taga võis olla küberrünnak või isegi terroriakt, kuid USA võimude teatel sellele miski ei viita. Transpordiminister Sean Duffy sõnul põhjustas rikke vananenud lennujuhtimissüsteem, mille seadmed ei tulnud suure andmemahuga toime. Rikke täpseid asjaolusid veel uuritakse.

"Meie meeskond teeb ületunde, et selgitada välja, mis juhtus, mis selle põhjustas ja kuidas tulevikus sarnaseid olukordi vältida," selgitas Duffy.

Kuigi tehniline rike on kõrvaldatud ja lennuliiklus järk-järgult taastumas, võib transpordiministri sõnul tavapärase lennugraafiku juurde naasmine võtta veel mitu päeva.

Tuhanded reisid on kas tühistatud või edasi lükatud. Kõikide nende lendude taga on inimesed, kes olid teel kas koju, tööle, lähedaste juurde või mõnele tähtsale kohtumisele.

Reisijad Drew ja Ned sõnasid, et olid teel Floridasse Orlandosse, et tähistada sugulase 95. sünnipäeva. "Nüüd me aga ei jõua õigeks ajaks kohale," nentisid nad.

Tegemist oli suurima USA üleriigilise lennuliikluse seiskumisega pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid. Stjuardess Lisa meenutaski seda päeva ja rääkis, et jäi viieks päevaks USA läänerannikule lõksu, sest ükski lennuk ei lennanud. "Ainus võimalus koju pääseda oli rentida auto. Sõitsime viiekesi autoga läbi terve riigi tagasi Bostonisse," lisas ta.

Lennuseisaku tõttu võib lennufirmade kahju ulatuda miljonitesse dollaritesse, kuid täpne summa pole veel teada.

Toimetaja: Merilin Leetna

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