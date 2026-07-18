Iraan vastas USA rünnakutele löökidega Pärsia lahe riikide vastu

Iraan alustas laupäeval uusi õhurünnakuid Pärsia lahe piirkonnas asuvate USA liitlaste vastu pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid oli juba seitsmendat ööd järjest rünnanud Iraani sihtmärke, sealhulgas logistilist taristut. Sõjategevus on eskaleerunud pärast seda, kui habras relvarahukokkulepe nädal tagasi kokku varises.

Iraani õhurünnaku alla sattunud Kuveidis sai tabamuse veemagestamise tehas ning korduvate raketi- ja droonirünnakute ohu tõttu peatas tegevuse Kuveidi rahvusvaheline lennujaam.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe teatel ründasid nad USA sõjalist toetuskeskust Arifjani sõjaväebaasis ning hävitasid Kuveidis Ali Al Salemi õhuväebaasis radari.

Iraani riigimeedia teatas, et Bahreinis ründas kaardivägi Sheikh Isa lennubaasis asuvat rajatist, kuhu olid koondatud USA lahingulennukid, samuti luureandmete keskust.

Teateid vahendanud uudisteagentuur Reuters tunnistas, et ei saa nende paikapidavust sõltumatult kontrollida.

Lisaks teatas Jordaania sõjavägi teatas laupäeva hommikul, et tulistas alla 10 Iraani raketti, kui Teheran vastas USA löökidele rünnakutega tema liitlaste vastu.

"Õhutõrjesüsteemid tulistasid alla 10 Iraani raketti, mis olid sisenenud Jordaania õhuruumi," teatas sõjavägi avalduses, lisades, et ohvritest või ainelisest kahjust pole teada antud.

"Kuna puudub rahvusvaheline institutsioon, mis takistaks USA sõjaväe metsikust, ei jää meile muud võimalust kui järgida koraani käsku: "Kes teid ründab, seda rünnake samal viisil,"" teatas Iraani revolutsiooniline kaardivägi avalduses, hoiatades USA liitlasi regioonis, et nad peavad valmistuma uuteks rünnakuteks.

Reedel võtsid mõlemad pooled sihikule ka laevaliikluse Pärsia lahte maailmamerega ühendavas Hormuzi väinas. USA teatas, et rakendab Iraani suhtes mereblokaadi, samal ajal kui Iraan andis teada, et ründas laevu, mis rikkusid tema seatud reegleid Hormuzi väinas navigeerimisel. Tegemist on maailma naftavarustuse seisukohalt kriitilise tähtsusega veeteega, mille kaudu liigub umbes viiendik maailma naftast.

Laupäeva varahommikul teatas Iraani revolutsiooniline kaardivägi, et Hormuzi väinas plahvatas kaks tankerit, mis olid sõitnud miinile.

"Tund aega tagasi plahvatas ja süttis põlema kaks naftatankerit, mis üritasid Ameerika luureagentuuride juhtimisel läbida Hormuzi väinast lõunas asuvat miinivälja," teatas kaardivägi avalduses, kuid ei andnud tankerite kohta täpsemat teavet. "Oma vara ja mis veelgi olulisem, oma elude kaitsmiseks ei tohiks meremehed lasta end petta ja siseneda miiniväljale," lisati teates.

Nafta hind tõusis reedel enam kui neli protsenti, saavutades enam kui kuu aja kõrgeima taseme. See suurendab poliitilist survet USA presidendile Donald Trumpile, kelle Vabariiklik partei püüab novembris toimuvatel kongressivalimistel võimu säilitada.

Piiride kompamine

Washington ja Teheran on pärast eelmisel nädalal relvarahukokkuleppe kokkuvarisemist katsetanud eskalatsiooni piire, suurendades ohtu, et konflikt võib taas muutuda täiemahuliseks sõjaks.

Rünnakute käigus on üha enam sattunud löögi alla ka tsiviiltaristu, mis suurendab muret, et konfliktis võidakse toime panna ka sõjakuritegusid.

Iraani meedia teatas kohalikele ametnikele viidates, et laupäeval tabasid mitu raketti Hormuzgani provintsis asuvas Jaski linnas elektrirajatisi ja pumplaid. Uudisteagentuuri Tasnim teatel jäi umbes 10 000 inimest 20 külas veeta.

Iraani rünnakus Kuveidile sai tabamuse elektritootmis- ja veemagestamistehas, teatas Kuveidi elektri-, vee- ja taastuvenergia ministeerium. See oli juba teine rünnak Kuveidi veemagestamisrajatistele kahe päeva jooksul.

USA sõjaväe keskpiirkonna väejuhatus (CENTCOM) teatas varem, et lõpetas oma seitsmenda järjestikuse rünnakupäeva, tabades Iraanis jälgimissüsteeme, sõjalist logistikataristut, maa-aluseid relvaladusid ja mereväe objekte.

ÜRO peasekretär António Guterres väljendas pressiesindaja vahendusel konflikti eskaleerumise pärast muret, tuues eelkõigevälja tsiviiltaristu ründamise Iraanis ja kogu piirkonnas.

Iraani meedia teatas laupäeva varahommikul rünnakutest Hormuzgani provintsis Hormuzi väina ääres. Riigitelevisiooni andmetel hukkus kolm ja sai vigastada kaheksa inimest ning kahjustada said kaks silda ja maanteetunnel.

Päev varem teatas Iraani riigimeedia, et USA rünnakud tabasid riigi lõunaosas vähemalt viit silda. Riigi lõunaosas asuva Bandar Khamiri sadamalinnas toimunud sillarünnakutes hukkus väidetavalt seitse inimest. Samuti sai kahjustada raudteejaam. Iranshahri linnas teatati lennujaama tabamisest.

Trump on ähvardanud korraldada ulatuslikke õhurünnakuid Iraani taristu vastu ning ei ole välistanud ka maaväeoperatsiooni Iraani rannikul või saartel. USA ametnikud on öelnud, et rünnakud Lõuna-Iraanis on muu hulgas kavandatud selleks, et anda Trumpile rohkem tegutsemisvõimalusi.

Sellised sammud võivad aga provotseerida Iraani ründama Pärsia lahe riikide elutähtsat taristut või sundida Iraani liitlasi Jeemenis maailmaturu energiavarustust veelgi häirima, rünnates Punase mere kaudu liikuvaid kaubalaevu.