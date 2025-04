Amazon saatis orbiidile esimesed internetisatelliidid Kuiper

Need satelliidid on esimesed 3236 satelliidist, mille Amazon plaanib saata Maa-lähedasele orbiidile projekti Kuiper raames. See on 10 miljardi dollari suurune plaan, mis avalikustati 2019. aastal, et pakkuda lairibaühendust kogu maailma tarbijatele, ettevõtetele ja valitsustele – klientidele, keda seni on teenindanud SpaceX oma võimsa Starlinki süsteemiga.

Boeingi ja Lockheed Martini ühisettevõtte United Launch Alliance (ULA) raketis Atlas V paiknenud 27 satelliiti saadeti kosmosesse kell 19.00 kohaliku aja (kell kaks Eesti) järgi raketifirma stardiplatvormilt Cape Canaverali kosmosejõudude jaamas. Halb ilm oli nurjanud 9. aprillil toimunud esialgse stardikatse.

Kuiper on Amazoni suurim samm valdkonnas, kus seni on tegutsenud ainult Starlink ning viib ta samasse kaalukategooriasse globaalsete telekommunikatsioonifirmadega nagu AT&T ja T-Mobile. Ettevõte on kirjeldanud teenust kui õnnistust hõreda asustusega maapiirkondadele, kus internetiühendus on nõrk või puudub üldse.

Projekt on siiski rohkem kui aasta võrra veninud – Amazon lootis kunagi, et saab esimese partii satelliite orbiidile saata juba 2024. aasta alguses. Ettevõttel on USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni seatud tähtaeg, mille kohaselt tuleb pool oma konstellatsioonist, 1618 satelliiti, orbiidile saata 2026. aasta keskpaigaks, kuid aeglasema alguse tõttu taotleb Amazon tõenäoliselt pikendust, märkisid analüütikud.

Tunde või isegi päevi pärast starti peaks Amazon avalikult kinnitama esialgse kontakti kõigi satelliitidega oma juhtimiskeskusest Redmondis Washingtonis. Kui kõik läheb plaanipäraselt, ütles ettevõte, loodab ta hakata klientidele teenust pakkuma veel sel aastal.

ULA tegevjuht Tory Bruno ütles aprillis Reutersile antud intervjuus, et ULA võib sel aastal orbiidile saata kuni viis Kuiperi missiooni. Amazon teatas 2020. aasta avalduses, et võib alustada teenust mõnes põhja- ja lõunapiirkonnas 578 satelliidiga, kusjuures leviala laieneb Maa ekvaatori suunas, kui ettevõte saadab orbiidile rohkem satelliite.

Reuters nimetas veebiteenuste ja e-kaubanduse hiiglase Amazoni projekti Kuiper ambitsioonikaks sammuks, kuigi see on SpaceX-i domineeritud turul hiljaks jäänud. Amazoni juhid näevad siiski oma eelist ettevõtte põhjalikus tarbijatoodete kogemuses ja väljakujunenud pilvandmetöötluse äris, mida Kuiper pakkuma hakkab.

Amazon saatis 2023. aastal orbiidile kaks prototüüpsatelliiti, mis olid testide kohaselt edukad, enne kui need 2024. aastal orbiidilt eemaldati. Programmi arendamise osas on ettevõte olnud suhteliselt vaikne, kuni selle kuu alguses teatati oma esimestest Kuiperi stardiplaanidest.

Maailma rikkaime inimese, tehnoloogiamiljardäri Elon Muski ettevõte SpaceX, millel on ainulaadne eelis nii satelliidioperaatori kui ka kanderakettide ettevõttena oma korduvkasutatava Falcon 9 abil, on alates 2019. aastast orbiidile saatnud üle 8000 Starlinki satelliidi, tähistades esmaspäeval ettevõtte 250. spetsiaalset Starlinki starti. Ettevõtte satelliitide kasutuselevõtu tempo on kiirenenud vähemalt ühe Starlinki missioonini nädalas, iga raketi pardal paarkümmend satelliiti, et laiendada oma võrgu ribalaiust ja asendada vananenud satelliite.

Selline tempo on aidanud Muski ettevõttel koguda üle viie miljoni internetikasutaja 125 riigis, pöörata pea peale ülemaailmne satelliitside turg ning meelitada ligi sõjaväe- ja luureagentuure, kes on püüdnud kasutada Starlinki tundlike riikliku julgeoleku programmide jaoks.

Amazoni tegevjuht Jeff Bezos on avaldanud veendumust, et Kuiper suudab Starlinkiga konkureerida, öeldes jaanuarikuises intervjuus Reutersile, et interneti järele on "rahuldamatu nõudlus". "Seal on ruumi paljudele võitjatele. Ma ennustan, et Starlink jätkab edu ja ma ennustan, et ka Kuiper saab olema edukas," ütles ta.

"See saab olema peamiselt kommertssüsteem, kuid kahtlemata on neil LEO (e.k. lõvi) tähtkujudel ka kaitseotstarbelist kasutust," lisas ta, kasutades sõnamängu Maa-lähedasele orbiidi lühendiga (inglise keeles LEO, low-Earth orbiit).

Amazon avalikustas 2023. aastal oma Kuiperi tarbijaterminalid – vinüülplaadi suuruse antenni, mis suhtleb orbiidil olevate Kuiperi satelliitidega, ning väiksema terminali, mille suurus on võrreldav nende e-raamatu Kindle'i seadmega. Ettevõte loodab toota kümneid miljoneid seadmeid hinnaga alla 400 dollari tükk.

Amazon tellis 2022. aastal Kuiperi kasutuselevõtuks valmistumisel Prantsusmaa ettevõttelt Arianespace, ULA-lt ja Bezose kosmoseettevõttelt Blue Originilt 83 raketistarti, sõlmides sellega tööstusharu suurima stardilepingu.