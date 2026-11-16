Kreml eitab Venemaa osalust Eestis toimunud süütamise katses

Kreml lükkas tagasi Eesti võimude teate, et ööl vastu laupäeva toimunud drooniettevõtte Threod Systems süütamiskatse taga oli Venemaa.

Venemaa ei tunnista enda vastu esitatud süüdistusi sabotaažiaktides, sealhulgas Eesti poolt esitatud süüdistusi, ning peab neid alusetuks ja igasuguste tõenditeta väideteks, teatas Venemaa presidendi pressisekretär Dmitri Peskov esmaspäeval.

"Selliseid süüdistusi ei kuule me ainult Tallinnast, vaid ka teistest Euroopa pealinnadest. Kõigil neil avaldustel puudub igasugune alus, põhjendus ja tõendusmaterjal. Need on täiesti alusetud," ütles Peskov, kommenteerides Eesti süüdistusi, mille kohaselt on Venemaa seotud kaitsetööstusettevõtete vastu suunatud sabotaažiaktidega.

Kremli pressiesindaja sõnul on Eesti süüdistus osa tema väitel Euroopa riikide levitatavate Moskva-vastaste valesüüdistuste mustrist.

"Seetõttu ei saa me selliseid süüdistusi tõsiselt võtta. Me ei võta neid omaks, ei aktsepteeri neid, ei nõustu nendega ning lükkame need täielikult tagasi," lisas ta.

Kommenteerides Eesti plaani sulgeda alates 1. detsembrist kõik piiripunktid Venemaaga, ütles Peskov, et müüride ehitamine ei too nende ehitajatele midagi head.

"Loomulikult on sellised otsused kõigi piiripunktide ja ületuskohtade sulgemise kohta... No mis seal ikka, Eesti ehitab müüri. Nagu ajalugu näitab, on paljud riigid müüre ehitanud, kuid need ei ole nende püstitajatele midagi head toonud," ütles Peskov.

Peaminister Kristen Michal teatas pühapäeval, et on pärast Ukrainat varustava drooniettevõtte vastu tehtud rünnakukatset arutanud siseminister Igor Taroga Eesti-Vene piiri sulgemise võimalust ning palunud siseministril ja riigikantseleil valmistada ette selleks vajalikud sammud. Ka välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et valitsus plaanib alates 1. detsembrist sulgeda Eesti-Venemaa maanteepiiripunktid vastuseks Venemaa sõjaväeluure GRU tellitud sabotaažikatsele Eesti sõjatööstusettevõtte Threod Systemsi vastu.