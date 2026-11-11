USA rahandusminister Scott Bessent kolis Iraani ähvarduste tõttu sõjaväebaasi

CBS-i teatel toimus kolimine pärast seda, kui väljaandes Wall Street Journal avaldati foto Bessenti kodust.

Bessent on olnud esirinnas Iraanile majanduslike sanktsioonide kehtestamisel.

Ehkki Bessenti vastu suunatud ähvarduste täpne iseloom on ebaselge, on USA luure hoiatanud, et Iraan on ameeriklaste, sealhulgas USA ametnike sihikule võtmist oluliselt tõhustanud.

"Pärast seda, kui Wall Street Journal avaldas artikli koos veebifotoga, mis võimaldas ministri Georgetowni kodu asukohta tuvastada, hakkasid julgeolekumured kasvama," ütles üks allikas CBS-ile.

Georgetown on Washingtoni jõukas linnaosa, kus elab mitmeid valitsusametnikke ja silmapaistvaid isikuid. Allika sõnul sundisid need julgeolekumured võime viima Bessenti piirkonnas asuvasse sõjaväebaasi.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja märkis avalduses vaid seda, et ähvardused Bessentit ei heiduta ning ta on jätkuvalt pühendunud USA püüdlustele avaldada survet Iraani majandusele.

Septembris hoiatas USA riikliku luure direktor Jay Clayton, et Iraan on oluliselt tõhustanud ameeriklaste sihikule võtmist.

The New York Times on teatanud, et Iraani sihtmärkide hulgas on nii praegusi kui ka endisi USA ametnikke.

Teiste USA ametnike seas, kes väidetavalt kuuluvad Iraani võimalike sihtmärkide nimekirja, on endine välisminister Mike Pompeo, endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton ja endine staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley.

Trumpi administratsioon võttis Milleylt ja Boltonilt turvameeskonnad ära vahetult pärast Trumpi naasmist ametisse eelmisel aastal.

Bessent ei ole ainus administratsiooni ametnik, kes elab sõjaväebaasis. Valge Maja uus personalijuht Stephen Miller kolis baasi 2025. aasta lõpus – enne konflikti algust Iraaniga.

Sõjaväebaasides elavad ka kaitseminister Pete Hegseth ja välisminister Marco Rubio, samuti elasid seal endine justiitsminister Pam Bondi ja endine luurejuht Tulsi Gabbard.