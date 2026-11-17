Roosevelt ja seda saatvad laevad lisanduvad piirkonnas juba niigi suurele USA mereväe kohalolekule, mis hõlmab veel kaht lennukikandjat.

"Lennukikandja tegutseb praegu CENTCOM-i vastutusalas plaanilise lähetuse raames," teatas USA vägede eest Lähis-Idas vastutav keskväejuhatus (CENTCOM) postituses sotsiaalmeediaplatvormil X.

Lennukikandja saatmine Lähis-Idasse toimub üle kaheksa kuu kestnud Iraani sõja ägenemise ajal, kusjuures Teheran teatas pühapäeval, et nende väed korraldasid droonirünnaku USA radarsüsteemile Pärsia lahe kuningriigis Bahreinis asuvas helikopteribaasis.

CENTCOM teatas, et tulistas sel päeval alla kaks Iraani drooni, teateid ohvritest ega kahjustustest ei ole.

Püüdlused Lähis-Ida sõja lõpetamiseks ei ole suurt edu toonud.

Teheran on nõudnud, et Washington täidaks Hormuzi väina taasavamise eest tingimused, sealhulgas välismaal külmutatud varade vabastamise, sanktsioonide leevendamise ja USA mereblokaadi lõpetamise Iraani sadamatele.