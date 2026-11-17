Jõgevamaal asuva Adra talu pererahvas on üks 15-st, kes otsustas sellel aastal oma õuel asuvat kuuske Tartu linnale jõulupuuks pakkuda. Teisipäeva hommikul olidki arboristid jõulupuu ümber, et see linna raekoja platsile viia.

"Eks ta meil on natuke üle pea kasvanud juba ja eks särtsumeestele ta ka jääb natuke ette, sest ta ju embab elektriposti siin väga kõvasti. Eks ta natuke edev on. Üksinda kasvanud ja kui talle nüüd tuled, viled külge saavad kesklinnas, siis ta saab oma edevuse ära rahuldatud," rääkis Adra talu peremees Kaimo Ader.

Kuigi pererahvas on kuuskede sirgumist 35 aastat näinud ja lapsedki on nendega üles kasvanud, on ühe maamärgi maha võtmine pere sõnul positiivne.

"On kaks võimalust – kas ta oleks läinud küttepuudeks või läheb linnarahvast rõõmustama. Me otsustasime, et las ta rõõmustab oma viimasel elupäeval linnarahvast," ütles Ader.

Jõulupuu teekond Tartusse kulges arboristi Eero Tali sõnul ootamatult lihtsalt, kuna ligipääs ning teeolud olid head.

"Üllatus oli see, et üllatusi ei olnud sel aastal. Kõrgus on sama, mis tavaliselt. Ta on grammikese kitsam ja latvasid on tõesti rohkem kui üks. Tavapäraselt on ikka üks, seekord on isegi kolm-neli," lausus Tali.

"Ausalt öeldes on see (kuusk) väljavalitutest kolmas. Esimesega oli kohe selge, et kätte ei saa, oli suure kõrge mäe otsas ja pidi ka truubist üle sõitma, keegi ei julgenud seda riski võtta. Teine kuusk osutuski valituks, aga seal tuli ootamatult takistus eriveose loa taotlemisel, kui selgus, et pole teada Kääpa silla kandevõime. Väiksed nüansid on sellel kuusel teisiti, aga usun, et selle pärast ei jää jõulurõõm tulemata," rääkis Tartu haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorf.

Järgmisel nädalal alustatakse raekoja platsil ka jõululinna ehitusega, mis avatakse 29. novembril. Samal päeval süüdatakse ka jõulupuu tuled.