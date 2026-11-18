Saksamaa valitsus kiitis kolmapäeval heaks riigi esimese finantskirjaoskuse strateegia, mille eesmärk on parandada kodanike rahandusalaseid teadmisi ja finantspädevust, teatas rahandusministeerium.

Strateegia hõlmab seitset tegevusvaldkonda, alates pensionipõlve planeerimisest ja kapitaliturgude tundmisest kuni ettevõtlusoskusteni. Kõik tegevusvaldkonnad sisustatakse konkreetsete meetmetega.

Kokku sisaldab strateegia ligi 40 meedet ja on kavandatud viieks aastaks.

Finantshariduse edenamise eestkõnelejateks saavad jalgpalli maailmameistriks tulnud Saksa koondise endine mängija Philipp Lahm ja näitleja Tomomi Themann. Nad hakkavad esinema finantshariduse teemalistel üritustel, mis on suunatud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.

"Finantsharidus on õigluse küsimus," ütles Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil. "Ainult vajalike finantsteadmiste olemasolul on kõigil võimalus rajada iseseisev elu ja otsustada oma tuleviku üle."

Strateegia elluviimist hakkab alates 2027. aastast jälgima finantshariduse töörühm, mida juhivad rahandusministeerium ja Saksamaa keskpank. Töörühma kuuluvad ka kõik asjaomase vastutusalaga ministeeriumid, Saksamaa riikliku pensionikindlustuse ühendus ja föderaalne finantsjärelevalveamet.

Strateegia väljatöötamise aluseks oli Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2023. aastal Saksamaal läbi viidud finantshariduse ja finantspädevuse hindamine ning selle põhjal antud OECD soovitused.