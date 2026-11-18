Tallinna halduskohus jättis rahuldamata kahe äriühingust maaomaniku kaebuse, millega sooviti keelata osa Kikepera looduskaitseala ja Soomaa rahvuspargi veerežiimi taastamistöödest. Kohtu hinnangul ei ole tõendatud, et tööd muudaksid kaebajate kinnistu märjemaks või rikuksid nende õigust kinnistule juurde pääseda.

Kauni kinnistu kaasomanikud HMG Invest ja Holding OÜ ning OÜ Metsakohin leidsid, et kraavide sulgemine ja paisude rajamine võib kahjustada nende metsa, raskendada ligipääsu ning vähendada kinnistu väärtust. Kaebajad leidsid, et tööde mõju pole piisavalt hinnatud ning töödeks pole antud vajalikke lube.

Kohus leidis, et mõju kinnistule oli piisavalt uuritud. Kuigi projekti dokumentides oli mõju puudumist põhjendatud napilt, tugines järeldus põhjalikule teaduslikule analüüsile ja modelleerimisele. Keskkonnaamet võis taastamiskava ja projekti koostamisel osalenud ekspertide hinnangutele tugineda ega pidanud ise korraldama uut täiemahulist hindamist.

Maaomanike vastuseisu tõttu oli nende kinnistu taastamisalast välja jäetud. Kinnistut teenindavad kuivenduskraavid ja nende suublakraavid otsustati seetõttu jätta avatuks. Kohtu hinnangul oli usutav, et kraavide avatuna ja töökorras hoidmine tagab kuivenduse jätkumise. Kaebajad ei esitanud neid järeldusi ümber lükkavaid tõendeid.

Ka kinnistule juurdepääsu õiguse rikkumine jäi kohtus tõendamata. Halveneb juurdepääsuvõimalus ühte metsasihti mööda, kuid muud ligipääsud säilivad ning kohus märkis, et kaebajatel pole õiguslikku alust nõuda metsasihi kasutamisvõimaluse jätkumist.

Kohus rõhutas, et kaebajad saavad kohtus kaitsta enda õigusi. Kuna nende õiguste rikkumine jäi tõendamata, ei lahendanud kohus küsimusi ehitusloa ja keskkonnamõju hindamise vajalikkusest. Seega ei anna kaebuse rahuldamata jätmine hinnangut kõigi taastamistööde õiguspärasusele. Kohtu hinnangul võib taastamistööde lubamise õiguslik raamistik vajada täpsustamist.

Menetluse ajaks esialgse õiguskaitse korras osal taastamisalast kehtestatud tööde keelu tühistas kohus juba 18. novembril. Kauni kinnistu veetaseme automaatseire ja omanikele seireandmetele juurdepääsu tagamise kohustus jääb kehtima kohtuotsuse jõustumiseni.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.