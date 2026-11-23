Saksamaa armee on valinud katsetamiseks ja võimalikuks integreerimiseks Ukraina lahingujuhtimissüsteemi Delta, kirjutas Itaalia väljaanne Il Fatto Quotidiano, mida pühapäeval vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Unian.

Artiklis märgiti, et süsteem on Ukrainas juba välikatsetused läbinud ning sellest on saanud oluline element lääneriikide armeede jaoks.

Süsteemi töötas välja Ukraina armee võitluseks Vene vägedega. See võimaldab lahinguväljal reaalajas ühendada eri teenistuste andmeid, sealhulgas droonide juhtimiseks.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius kinnitas, et Bundeswehr katsetas Delta süsteemi eelmisel kuul õppustel koos teiste liitlastega. Nüüd plaanib Berliin lahingusüsteemi vastavalt oma vajadustele integreerida.

Saksa armeed köitis eriti üks omadus ehk erinevalt USA platvormist Palantir suudab Delta töötada ka autonoomselt. Samuti on sellesse integreeritud ettevõtte Avengers tehisintellekt.

Saksamaa ei ole ainus riik, mis Delta vastu huvi tunneb.

Portugalis toimusid 21. augustist 16. septembrini rahvusvahelised õppused REPMUS, mis olid pühendatud mehitamata maismaa-, mere- ja õhusõidukitele ning lahinguväljal rakendatavale tehisintellektile. Ukraina panustas neisse õppustesse, kui jagas ekspertteadmisi Delta süsteemi kohta.

Bundeswehris tegutseb ka väike meeskond, millest on saanud üks peamisi Ukraina sõjalise toetamise mehhanisme. See üksus, mida tuntakse nime all Sonderstab Ukraine, suudab sõlmida relvatarnelepinguid vaid kahe nädalaga, millega läheb mööda traditsioonilisest Saksa lokkavast bürokraatiast.