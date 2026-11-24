Esialgse kahtlustuse kohaselt tegi Stalnuhhin kahele inimesele ettepaneku lahkuda Keskerakonna fraktsioonist. Vastutasuks lubas ta kasutada oma mõjuvõimu, et mõjutada Narva keeltelütseumi direktori valimise protsessi ning luua ühele inimesele võimalus uuesti direktori ametikohale kandideerida.

Kriminaalmenetlust alustati suvel ning seni on kogutud teavet kuriteoteates esitatud info täpsustamiseks.

Kaitsepolitseiamet teeb läbiotsimisi ja muid menetlustoiminguid, et kontrollida kahtlustuse aluseks olevaid asjaolusid ja koguda tõendeid.

Uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet ning seda juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.