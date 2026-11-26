Aalto ülikooli rektorikonkursile laekus 48 avaldust, kirjutab Delfi. Ülikool avaldas 24. novembril nende 35 kandidaadi nimed, kes lisasid avaldusele nii CV kui ka motivatsioonikirja – nende seas on Land ja Kitsing.

Land kirjutas kolmapäeval Taltechi töötajatele, et ettepaneku kandideerida tegi talle rahvusvaheline värbamisfirma. "Pärast kaalumist otsustasin ettepaneku vastu võtta," tunnistas ta.

Teda ennast köidab Aalto juures see, et seal saavad kokku tehnika, majandus ning kunst ja disain. "See on natuke nagu Ameerikas MIT (Massachusettsi tehnoloogiainstituut – toim)," ütles Land Delfile.

Kui Land Soomes valituks ei osutu, jätkab ta Taltechi rektorina.

Aalto ülikool avaldab veebruaris nende kandidaatide nimed, kelle nõukogu vestlusele kutsub. Uue rektori nimi selgub hiljemalt aprillis.