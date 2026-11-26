Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder küsis Tarolt kirjalikus küsimuses, kui palju ametnikke ja töötajaid on praegu hõivatud Eesti-Vene ajutise kontrolljoone piiripunktide avatuna hoidmisega ning kui palju neid vabaneks või muutuks ümberpaigutatavaks juhul, kui idapiir suletaks.

"Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunktides töötab kokku 160 ametnikku, keda hakatakse rakendama teistes piirivalve valdkonna tööliinides. Jätkuvalt on vajalik tagada piiripunktide valve ja reageerimine võimalikele sündmustele. Osa vabanenud ressursist suunatakse maismaapiiri valve tõhustamisele ning lisaks ka kompensatsioonimeetmete rakendamiseks sisepiiridele," vastas Taro.

Taro ütles, et piiripunktide ülalpidamine on rahandusministeeriumi ülesanne ning siseministeeriumil informatsioon ülalpidamiskulude osas puudub.

Seeder küsis veel, kas siseminister peab otstarbekaks suunata Eesti-Vene kontrolljoone täieliku sulgemise korral vabanev ressurss Eesti-Läti piiri tugevdamiseks, et tõhustada ebaseadusliku rände tõkestamist.

"Politsei- ja Piirivalveamet analüüsib kompensatsioonimeetmete rakendamiseks vajalikku ressurssi ning kasutab piiripunktide töötajaid sisepiiridel vastavalt vajadusele. Kindlasti tõhustatakse muudatuse tulemusena kontrolli ebaseadusliku rände tõkestamiseks," vastas Taro.

Käesoleva aasta 20. novembri seisuga on Taro sõnul Eestis registreeritud 570 illegaalselt viibivat isikut. Sundtäidetava lahkumisettekirjutuse alusel on tema sõnul riigist lahkunud 92 isikut.

"Vabatahtliku lahkumisettekirjutuse alusel on Eestist lahkunud käesoleval aastal 325 isikut.Oluline on silmas pidada, et see number ei kajasta EL õiguse alusel Lätile tagasi antud isikuid, keda 20.11 seisuga on 199," lisas Taro.

Politsei-ja piirivalveameti kinnipidamiskeskuses viibib Taro sõnul 20. novembri seisuga 239 isikut.