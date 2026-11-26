Roosipuu on seni laevaõnnetuste vanemuurijana täitnud osaliselt ka ohutusjuurdluse keskuse juhataja ülesandeid.

Ettepaneku vabariigi valitsusele Tauri Roosipuu nimetamiseks ohutusjuurdluse keskuse juhataja ametikohale tegi vastavalt lennundusseadusele majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Keskuse juhataja valiti avaliku konkursi korras.

Tauri Roosipuu on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemias laevajuhtimise rakenduskõrgharidusõppe ja merenduse magistriõppekava. Ta on töötanud laevadel tüürimehena ning Eesti Mereakadeemias kvaliteedijuhi ja külalisõppejõuna.

Ohutusjuurdluse Keskuses alustas ta tööd 2021. aasta juulis parvlaeva Estonia õnnetuse uute asjaolude esialgse hindamise projekti eksperdina. 2024. aasta juulist nimetati ta laevaõnnetuste vanemuurija ametikohale ning 2026. aasta juunist on ta lisaks osaliselt täitnud ka ohutusjuurdluse keskuse juhataja ülesandeid.