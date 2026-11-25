Kaitseminister Martin Herem ütles riigikogu infotunnis Varro Vooglaiule, et Ukraina droonid ei kasuta Eesti õhuruumi Venemaa ründamiseks ning Ukraina ei ole ka Eestilt selleks luba küsinud. Herem selgitas, et Eestisse on sattunud Ukraina droonid tehnilistel põhjustel või Venemaa elektroonilise vastutegevuse tulemusena.

Fraktsiooni mitte kuuluv riigikogu liige Varro Vooglaid ütles esmalt fakti pähe, et ukrainlased kasutavad Eesti õhuruumi Venemaa vastaste droonirünnakute läbi viimiseks ning avaldas arvamust, et ühel hetkel võib Venemaa sellele valusalt vastata.

"Kui üks riik lubab kasutada oma õhuruumi või muul moel oma territooriumi teise riigi ründamiseks, võimaldab reaalselt seda teha, siis teda käsitletakse selles sõjalises rünnakus osalejana," ütles Vooglaid.

"Mida vabariigi valitsus on reaalselt teinud või ka kavatseb teha selleks, et tõmmata piir ette meie õhuruumi kasutamisele nende rünnakute elluviimiseks?" küsis Vooglaid.

Herem vastas, et Eesti ei ole andnud oma õhuruumi Ukrainale kasutuseks. "Enamgi veel, Ukraina ei ole seda kunagi küsinud. Teiseks, me oleme Ukrainale öelnud: hoiduge meie õhuruumi kasutamisest," vastas Herem.

"Te esitate praegu oma hüpoteesi faktina. Te väidate, et me oleme selle andnud – me ei ole andnud. Sadadest ja tuhandetest droonidest, mida Ukraina saadab Venemaa sihtmärkide vastu mõni üksik vaid on eksinud meie või meie liitlaste õhuruumi. See ei saa mitte kuidagimoodi tõestada, et meie seda lubaksime, sest vastasel juhul - ja vaadates hulka ja õhuruumis lendamise aega - tuleks süüdistada ka Venemaad, et Venemaa võimaldab seda kõike teha, sest seal lendab neid palju rohkem ja palju kauem. Mis puudutab sensoreid ja õhutõrjevahendeid, siis ka Venemaa ei avasta neid alati ja ei suuda neid kõiki ka alla lasta. Nii et meie üksikute läbilendude puhul ei saa kuidagimoodi kinnitada, et meie oma õhuruumi oleksime kasutusele andnud," rääkis Herem.

"Mina ei olegi seda väitnud"

Seejärel ütles aga Vooglaid, et ta ei olegi väitnud, et Eesti on andnud oma õhuruumi Ukraina sõjaliste rünnakute elluviimiseks.

"Mina ei olegi seda väitnud, et me oleme andnud. Te ise omistasite mulle selle väite. Küsimus ei ole selles, kas me oleme andnud või ei ole andnud, kuigi ma kahtlustan ka seda, et võib-olla tegelikult on antud, aga ma ei saa seda väita, sest mul sellist informatsiooni ei ole. Aga fakt on ju see, et meie õhuruumi kasutatakse nende rünnakute elluviimiseks. Selle üle ei saa ju vaidlust olla. See ei ole mingi ühekordne intsident, see ei olnud kahekordne ega kolmekordne intsident, neid on juhtunud juba palju kordi, ma ei teagi enam, kui palju – ma ei oska kokku lugeda. Palju kordi on reaalselt kasutatud meie õhuruumi nende rünnakute elluviimiseks," rääkis Vooglaid.

Vooglaid küsis uuesti, et kas see, et Eesti on keelanud ukrainlastel oma õhuruumi kasutada, ongi kõik, mida valitsus on teinud selleks, et peatada "Eesti õhuruumi kasutamine selliseks sõjapidamiseks".

"Nad kehitavad õlgu ja kasutavad ikkagi uuesti ja uuesti ja uuesti. Mis nüüd edasi saab? Kas ütlete uuesti, et me ei luba teil kasutada meie õhuruumi sõjapidamiseks, või on olemas ka mingisugused täiendavad meetmed? Mingisugune reaalne protesti väljendamine, Ukraina suursaadiku väljakutsumine, mingi ultimaatumi esitamine, mingisugused sõjalised meetmed, millega takistatakse Ukraina sõjadroonide lendamist meie õhuruumis?"

"Ja kui te ütlete, et sensorite ja õhutõrje võimekuse taha jääb see asi, siis ma küsiksin vastu, aga miks me siis üldse sinna riigikaitsesse raha investeerime, kui me ei suuda droone peatada. Kui Venemaalt peaksid tulema droonid Eesti peale, kas meil siis on see võimekus kuidagi suurem või sama hädine nagu praegu?" küsis Vooglaid veel.

"Üksikud droonid satuvad Eesti õhuruumi tehnilistel põhjustel"

Herem kordas oma vastuses veelkord, et Ukraina ei kasuta Eesti õhuruumi. "Need droonid meie õhuruumi satuvad tehnilistel põhjustel, inimlikel põhjustel, vastutegevuse põhjustel, ilma põhjustel. See ei tähenda, et keegi seda ekstra kasutaks. Kuidas me teame seda? Me lihtsalt vaatame nende lennuvahendite trajektoori, mis lendavad peamiselt mööda Vene õhuruumi, meie õhuruumidesse satuvad üksikud," ütles Herem.

"Kui te ütlete, et ukrainlased kasutavad ja meie mitte midagi selle vastu ei tee, siis veelkord vaadake, mis toimub Venemaal – palju rohkem vahendeid seal täiesti kahjustamata, peatamatult saavad lennata. Me kuidagimoodi ei saa seda enda süüks võtta, et need lennuvahendid siia satuvad. Me oleme sellel teemal ukrainlastega rääkinud. Nad väidavad, et need üksikud tuhandetest satuvad siia mitte sihipäraselt," vastas Herem.

"Miks me üldse kuskile investeerime? Selleks, et olla paremini valmis selliste ohtude vastu. Kui me teaks, et need investeeringud mitte kuidagimoodi selle vastu ei mõjuks, kui Venemaalt peaksid nad hakkama tulema, siis ei oleks tõepoolest mitte mingisugust mõtet sinna investeerida," ütles Herem veel.

Riigikogu liige Varro Vooglaid on järjepidevalt sotsiaalmeedias väitnud, et Ukraina kasutab Venemaa objektide droonidega ründamiseks Eesti õhuruumi ning et Eesti on seda ka ukrainlastele võimaldanud.